La ensalada Waldorf es una preparación clásica y fresca que protagoniza las celebraciones de Año Nuevo. Su combinación de frutas, verduras y frutos secos la convierte en el acompañante ideal de otros platillos o en un postre ligero.

Además de ser fácil de preparar, destaca por su sabor equilibrado entre lo dulce y lo crujiente. Si quieres consentir a tus invitados en las cenas de temporada, te damos la receta para prepararla en casa.

¿Cuál es el origen de la ensalada Waldorf?

El origen de la ensalada Waldorf es bastante claro. Según el blog del restaurante del Hill Cottage, fue creada en Estados Unidos en el año 1893, con motivo de un baile de caridad celebrado en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York.

Esta creación culinaria, que hoy se consume en varias partes del mundo, se atribuye a Oscar Tschirky, quien era el Maître d'hôtel de aquel complejo.

En la receta original se utilizaban ingredientes básicos, cuyo atributo principal era la frescura: manzana, apio y nueces, combinados con un aderezo cremoso de mayonesa.

Con el paso del tiempo, la ensalada Waldorf se popularizó y aparecieron nuevas versiones, pero siempre manteniendo su perfil de sabores suaves, textura crujiente y presentación elegante.

Por esa razón, hoy en día es un platillo que se disfruta en ocasiones especiales, entre ellas, la cena de Año Nuevo.

La ensalada Waldorf fue creada en el hotel Astoria de Nueva York. Foto: Wikimedia Commons

Receta para hacer ensalada Waldorf en casa

Porción: 4 personas

Ingredientes:

Mezcla de lechugas (romana, icerberg y trocadero).

4 ramas de apio

6 manzanas verdes

1 taza de uvas sin semilla

1/2 taza de nueces

4 cucharadas de mayonesa

Sal

Pimienta

Vinagre de manzana

Procedimientos:

Lava y corta la mezcla de lechugas en trozos pequeños y colócala en un recipiente amplio.

Pica el apio y corta la manzana en cubos, procurando que sean pequeños para lograr una mejor presentación.

Parte las uvas por la mitad y corta las nueces en trozos medianos.

Incorpora todos los ingredientes en un tazón y mézclalos.

En otro recipiente, combina la mayonesa, el vinagre de manzana, la sal y la pimienta hasta obtener un aderezo.

Agrega el aderezo a la mezcla de la ensalada y revuelve para que todos los ingredientes queden bien cubiertos.

Finalmente, sirve la ensalada fresca.

Recibe el 2026 con el exquisito sabor de la ensalada Waldorf, su frescura y tradición añaden un toque especial a la mesa, mientras que mantiene viva una receta con más de un siglo de historia.

