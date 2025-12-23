México es un país que ha crecido exponencialmente en el mundo de la mixología. Ha sido lugar de varios de los mejores bares del mundo según diversas listas gastronómicas y es uno de los epicentros de la coctelería mundial.

Por eso, Bacardí Limited presentó, como cada año, el "Reporte de Tendencias de Coctelería Bacardí 2026", un informe que busca adelantarse a las preferencias de los consumidores para el próximo año.

El informe anual, creado en colaboración con la consultora de previsión estratégica The Future Laboratory, busca revelar dónde y cómo la gente disfruta de los cócteles. Para México, los hallazgos reflejan un país que está redefiniendo su papel en la cultura global de la coctelería, donde el talento local, los bares de primer nivel y las nuevas generaciones están estableciendo nuevos estándares de sabor y experiencia.

En este reporte, se destacan 5 tendencias que regiran el mundo de la coctelería mexicana. En Menú te contamos.

Tendencias en coctelería mexicana en 2026. Foto: Pexels

1. Sociedad vespertina

A nivel global, los consumidores están cambiando las bebidas nocturnas por el "daycap", adoptando los cócteles más temprano en el día como una forma de "microcelebración". En México, el 36% de los consumidores socializa más temprano, especialmente los menores de 40 años, y el 35% planea tomar más bebidas al atardecer en 2026, mostrando que la tendencia de "el jueves es el nuevo viernes" está ganando terreno localmente.

Los tragos dulces y afrutados dominan, con el 58% de los mexicanos prefiriendo cócteles dulces, impulsando la continua popularidad de clásicos como la Piña Colada (50%), la Michelada (46%) y la Margarita (44%).

2. Momentos significativos

Mientras que el 84% de los consumidores a nivel global afirman que la vida digital se siente impersonal, los bebedores mexicanos se están reconectando en persona: el 51% planea asistir a más eventos al aire libre y el 30% organizará más fiestas. Esto señala un cambio de la socialización en línea a las celebraciones presenciales, con los cócteles en el centro de estas reuniones.

El 81% de los mexicanos prefiere los cócteles al champán cuando beben con amigos, lo que subraya cómo los cócteles se están convirtiendo en la bebida de conexión en México.

3. Ingredientes locales, reconocimiento global

Los mixólogos mexicanos continúan liderando a nivel global en sostenibilidad y narrativa de sabores. Comprar local (39%) y reducir el uso de plástico (61%) son prioridades clave para los consumidores, haciendo eco del auge de los cócteles artesanales y la innovación de ingredientes vistos en bares aclamados mundialmente como Handshake Speakeasy y Bar Mauro. Desde creaciones a base de agave hasta giros de Paloma sin cítricos, México está configurando un nuevo y transparente estándar de lujo local.

4. Cócteles como divisa cultural

La cultura de la coctelería se está expandiendo más allá del vaso hacia el estilo de vida, el diseño y el entretenimiento. A nivel global, el 70% de los consumidores emocionalmente comprometidos gastan el doble en marcas con las que se identifican, y en México, el 34% de la Generación Z y los millennials afirman elegir bebidas espirituosas que se alinean con su identidad. El resultado: los cócteles ya no son solo una bebida, sino una declaración, celebrada en la música, la moda y el arte.

5. Mixología Maximalista

En un contundente rechazo al minimalismo, los consumidores anhelan el espectáculo y la indulgencia sensorial. En México, el 46% de las fotos de cócteles compartidas en línea son impulsadas por lugares únicos, y el 31% publica sobre presentaciones extravagantes, lo que demuestra que el lujo digno de ser compartido ahora es parte de la experiencia.

A nivel global, el 76% de los consumidores buscan experiencias memorables y multisensoriales, una tendencia que se refleja en el incremento de coctelerías lujosas, menús inmersivos y bares galardonados a nivel mundial en México.

Tendencias en coctelería mexicana en 2026. Foto: Pexels

¿El coctel favorito del 2026?

El reporte también informó que la Margarita es el coctel favorito mundialmente. En sus palabras, el asenso de este cocktail refleja un deseo global de cócteles que ofrezcan tanto un sabor auténtico como una narrativa cultural.

Las raíces mexicanas de la Margarita están ayudando a posicionar al país no solo como la cuna del tequila, sino como el corazón de la cultura coctelera moderna.

Y más que una preferencia de sabor, representa un cambio de actitud. Como muestra la investigación de Bacardí, la Generación Z no está bebiendo menos, está bebiendo de manera diferente: más temprano en el día, con más propósito y creatividad.

En México, el 36% de los consumidores socializa más temprano, y el 35% planea disfrutar de más bebidas al atardecer, adoptando cócteles como la Margarita no solo para fiestas, sino para celebraciones cotidianas y compartidas. Según datos de la encuesta:

El 87% de los mexicanos encuestados piensa en un cóctel cuando escuchan "Margarita", prueba de su dominio cultural.

El 31% elige una Margarita para impresionar en una primera cita, lo que la convierte en la opción de cóctel que da más seguridad a los pretendientes del país.

El 58% prefiere los perfiles de sabor dulce, perfectamente alineados con el equilibrio de frescura e indulgencia de la Margarita.

"La Margarita ya no es solo un cóctel, es un ícono cultural", dice Raúl González, director de Marketing de Bacardí México. "Su ascenso al número uno a nivel mundial refleja cómo la creatividad y la convivencia de México están influyendo en el paladar del mundo."

Tendencias en coctelería mexicana en 2026. Foto: Pexels

México, la capital mundial de la coctelería latina

México continúa liderando la conversación global en mixología, creatividad y comunidad. No por nada tiene 7 bares dentro de los mejores 100 del mundo (según The World's 50 Best).

El informe de Bacardi también revela que la atención del mundo se está volcando hacia la escena coctelera de América Latina, con México en su epicentro.

"México es donde la tradición se encuentra con la transformación", señala Ricardo Nava, propietario de Bar Mauro. "Sus bartenders son narradores culturales, sus consumidores buscan experiencias, y su escena coctelera captura la esencia de lo que los bebedores globales anhelan en este momento: conexión, creatividad y artesanía."

Generación Z y la nueva cultura de la coctelería

Pese a que distintos medios y estudios han estipulado que la Generación Z, de 18 a 29 años, ya no bebe, el informe establece una síntesis alternativa:

Impulsados por los valores de autenticidad, conexión y artesanía de la Generación Z, los cócteles se han convertido en expresiones de identidad. Según los encuestados mexicanos:

El 51% prefiere los cócteles al champán al celebrar con amigos.

El 81% opta por un cóctel en lugar de champán en momentos sociales.

El 49% descubre nuevos cócteles a través de amigos, mostrando cómo el boca a boca y las comunidades locales dan forma a las nuevas tendencias.

Tendencias en coctelería mexicana en 2026. Foto: Pexels

A nivel global, el informe de Bacardí concluye que los cócteles son ahora la bebida de conexión, elegida no por estatus, sino por experiencias compartidas y narrativas. Para la Generación Z, el valor reside en el sabor, el ritual y el significado, no en el exceso.

"La influencia de la Generación Z está transformando la cultura de la coctelería", añade Ricardo. "Ven los cócteles como expresiones creativas, ya sea que se disfruten durante un 'daycap' de jueves o en un bar en la azotea. En México, ese espíritu de experimentación está vivo y liderando al mundo."

El camino de la coctelería mexicana lleva consigo los ingredientes locales, el abastecimiento sostenible y experimentación audaz. Los perfiles dulces, afrutados y salados mexicanizados están inspirando nuevos cócteles en todo el mundo. Desde spritz picantes hasta highballs con base de agave, México está mostrando al mundo cómo mezclar lo familiar con lo fantástico.

