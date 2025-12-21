No hay nada mejor para disfrutar unos deliciosos tacos que elegir los mejores acompañamientos. Dentro de la mesa de una taquería, una de las opciones más populares son las cebollas, gracias a su textura y sabor, que realzan cualquier taquito bien servido.

Por ello, en Menú te contamos cómo prepararlas para que puedas disfrutarlas incluso desde casa, ya sea para acompañar tus tacos o dar un toque extra a tus guisos.

Más allá de la carne, las guarniciones son parte esencial de la identidad y el sabor de los tacos mexicanos. Foto: Freepik

¿Qué acompañamientos puede tener un taco?

La experiencia de comer tacos no se limita únicamente a una tortilla con carne; también puede enriquecerse con una amplia variedad de ingredientes que aportan matices distintos y convierten cada bocado en algo especial.

En el caso de los tacos de taquerías y puestos callejeros, en la barra de condimentos las grandes protagonistas suelen ser las salsas. Ya sean rojas, verdes, de habanero o de guacamole, estas marcan una diferencia clave en la experiencia de este platillo. Sin embargo, no son las únicas guarniciones que pueden acompañar a un buen taco.

Las guarniciones son clave en la experiencia de los tacos, ya que aportan textura, frescura y contrastes de sabor en cada bocado. Foto: Freepik

Ingredientes como pico de gallo, piña, limón, pepino, rábanos, chiles asados, cilantro y, sobre todo, la cebolla forman parte de los adicionales que pueden elevar un taco y volverlo inolvidable.

Este último ingrediente, además, destaca por presentarse en distintas versiones dentro de las taquerías. Entre las opciones más populares se encuentran:

Cebolla encurtida, ideal para tacos al pastor, de carnitas o de pescado, ya que su acidez ayuda a equilibrar las grasas.

Cebolla morada, comúnmente cruda o ligeramente marinada, que combina bien con tacos de cochinita pibil, suadero o barbacoa.

Cebolla caramelizada, perfecta para tacos de bistec, arrachera, rib eye o incluso opciones vegetarianas, gracias a su sabor dulce y su textura suave.

Fácil de preparar incluso desde casa, la receta de la cebolla caramelizada puede transformar de manera significativa el sabor y la textura de unos tacos, por lo que se recomienda utilizarla como una guarnición extra al momento de servirlos.

En las taquerías, la barra de guarniciones permite personalizar cada taco según el gusto de quien lo disfruta. Foto: Freepik

Ingredientes de la cebolla caramelizada

4 cebollas pequeñas

Aceite

Papel aluminio

Sal (de preferencia sal de gusano)

Jugo de carne

Salsa macha

Limón

Salsa de soya

Procedimiento para prepara cebollas para tacos

Corta las cebollas en cuartos y colócalas sobre un trozo de papel aluminio.

Agrega un chorrito de aceite y una pizca de sal. Cierra el papel aluminio formando un paquete, asegurándose de que las cebollas queden bien cubiertas.

Lleva el paquete al fuego del asador o a la estufa a fuego medio, y muévelo ocasionalmente en distintas direcciones para que las cebollas se cuezan de manera uniforme en su interior.

Mientras tanto, en un recipiente mezcla el jugo de carne, la salsa macha, la salsa de soya y un poco de jugo de limón. Ajusta de sal si es necesario y reserva.

Retira el paquete del fuego, abre con cuidado y verifica que la cebolla esté suave y fácil de manipular.

Transfiere las cebollas al recipiente con la mezcla preparada y revuelve hasta que todos los ingredientes se integren por completo.

Sirve como guarnición en los platillos de tu elección y disfruta.

Cruda, encurtida o caramelizada, la cebolla se adapta a distintos tipos de tacos y estilos de preparación. Foto: Freepik

Ya sea para acompañar tacos, carnes asadas o platillos vegetarianos, la cebolla caramelizada se convierte en un complemento versátil que aporta un gran sabor. Prepararla en casa es una forma sencilla de elevar cualquier comida y llevar el sabor de la taquería directamente a la mesa.

