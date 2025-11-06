Para cuidar tu salud, muchos recomiendan remedios caseros y jugos naturales que fortalecen el sistema inmune, y no están del todo equivocados.

Mientras que Mayo Clinic recomienda consumir las frutas y vegetales enteros en lugar de hacerlos en jugo, debido a la perdida de fibra, es cierto que algunos alimentos son más sencillos de consumir en forma líquida.

Así que, siempre que no sustituyas toda tu dieta por líquidos, está bien consumir jugos o infusiones para fortalecer el sistema inmune, y hoy en Menú queremos hablarte de un jugo que tiene potenciales efectos anticancerígenos; toma nota porque a continuación te explicamos para qué sirve tomar jugo de cebolla.

¿Qué contienen las cebollas?

Como menciona Healthline, las cebollas son parte del mismo género de plantas que el ajo, los chalotes, y el poro (también conocido como puerro). Además, las cebollas son un ingrediente versátil, relativamente barato, y lleno de nutrientes benéficos para tu salud.

Las cebollas son bajas en calorías, pero muy ricas en vitaminas, minerales, y fibra. De acuerdo con Healthline, los principales aportes nutrimentales de la cebolla, por cada 110 g, son:

44 calorías

1.2 g de proteína

10.3 g de carbohidratos

4.66 g de azúcar

1.87 g de fibra

0.1 g de grasa

161 mg de potasio

8.4 mg de vitamina C

Folato y piridoxina (vitamina B6)

Beneficios del jugo de cebolla

Sin embargo, saber qué contiene la cebolla, no es muy útil (para quienes no son expertos) al momento de entender para qué sirve tomar jugo de cebolla. Y aquí te dejamos lo que Times of India, Cleveland Clinic, y Healthline dicen al respecto:

Es más fácil aprovechar sus beneficios en jugo que comiendo cebolla

Reduce la inflamación

Contiene antioxidantes que protegen tus células

Regula la presión arterial

Reduce el nivel de colesterol en la sangre

Previene coágulos

Promueve la actividad cerebral

Debido a su contenido de fisetina y quercetina, potencialmente reduce el riesgo de padecer cáncer

Reduce los niveles de glucosa en la sangre

Mejora la digestión

Aumenta la densidad ósea

Alivia síntomas de bronquitis y asma (aunque no cura dichas condiciones)

¿Cómo se hace el jugo de cebolla?

Y para que aproveches todos los beneficios del jugo de cebolla, te compartimos el paso a paso para que lo hagas en casa, según NDTV Food.

Ingredientes

½ cebolla

1 taza de agua

1 cucharada de miel (opcional)

Preparación

Pela la cebolla y córtala en trozos grandes.

Lleva a la licuadora junto con el agua y la miel.

Licúa hasta lograr una consistencia uniforme.

¡Listo!

