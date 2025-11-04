Como ya es costumbre cada mes, la Revista del Consumidor de Noviembre comparte los resultados de un exhaustivo estudio de algunos de los productos más populares en el mercado, y este mes les tocó a los cacahuates.

Y hoy en Menú te contamos cuáles son los peores cacahuates, según Profeco; tanto salados como japoneses. Toma nota porque tu botana favorita podría estar afectando tu salud de forma negativa.

¿Cómo se sabe cuáles son los peores cacahuates?

El estudio, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, analizó 35 productos diferentes; de entre los cuales, 17 eran cacahuates salados y 18 eran cacahuates japoneses.

Primero que nada, reporta Profeco, se coteja que las etiquetas cumplan con las normativas de etiquetado necesarias:

NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.

NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Foto: Unsplash.

Después, se verificó el contenido; es decir, que el producto en sí cumpliera con aquello que se mencionaba en sus respectivas etiquetas. De entre estos datos, Profeco destaca:

Contenido neto

Azúcares totales

Aporte nutrimental

Contenido energético

Y, sobre todo, la veracidad de la información proporcionada por cada marca.

Leer también: Profeco revela cuáles son las mejores esponjas para lavar los trastes

¿Cuáles son los peores cacahuates salados, según Profeco?

A continuación, te compartimos los cacahuates salados con más sodio, según Profeco, así como el precio promedio y contenido de sodio por cada 100 g de cada uno.

Great Value, cacahuates salados fritos ($16): 659 mg (declara 387 mg)

Sol, cacahuate salado ($6): 774 mg (declara 410 mg)

Nature Sun, cacahuate sazonado con sal de mar ($15): 1124 mg (declara 307.7 mg)

Foto: Unsplash.

Por otro lado, los cacahuates salados que menos sodio contienen, según Profeco, son:

Planters, cacahuates ligeramente salados ($35): 189 mg

Cool! Nuts, cacahuate con sal ($24): 201 mg

Kirkland Signature, cacahuates grandes tostados y salados ($15): 223 mg, aunque no presenta la denominación completa en la misma tipografía.

¿Cuáles son los peores cacahuates japoneses, según Profeco?

A continuación, te compartimos los cacahuates japoneses con más sodio, según Profeco, así como el precio promedio y contenido de sodio por cada 100 g de cada uno.

Great Value, cacahuate estilo japonés sabor limón ($16): 785 mg (declara 394.7 mg)

Mafer, cacahuate estilo japonés sabor limón ($27): 929 mg

Snak Club, cacahuates japoneses sazonados con Tajín clásico ($35): 992 mg (declara 607 mg)

Foto: Pixabay.

Mientras que los cacahuates japoneses que menos sodio tienen, según Profeco, son:

Golden Hills, cacahuates japonese ($14): 207 mg

Bokados, cacahuate con cobertura de harina de trigo ($18): 250 mg

Cool! Nuts Kraks, cacahuates recubiertos y horneados sabor a chile limón ($20): 261 mg

Nature Sun, cacahuate estilo japonés ($14): 261 mg

Así que, la próxima vez que vayas al super en busca de tu botana favorita, recuerda buscar las marcas que, además de tener menor contenido de sodio, declaran en sus etiquetas datos verídicos corroborados por la Profeco.

Leer también: ¿Para qué sirve comer papaya, según la Profeco?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters