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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este miércoles 10 de junio se prevé un cielo medio nublado a nublado.
Por otro lado, señaló que por la tarde, alrededor de las 15:00 horas, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las temperaturas esperadas para las próximas 24 horas son una máxima de 24° celcius (°C) y una mínima de 16°C.
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También habrá vientos de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 45 km/h.
Protección Civil recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
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mahc/LL
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