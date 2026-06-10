La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este miércoles 10 de junio se prevé un cielo medio nublado a nublado.

Por otro lado, señaló que por la tarde, alrededor de las 15:00 horas, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para las próximas 24 horas son una máxima de 24° celcius (°C) y una mínima de 16°C.

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También habrá vientos de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 45 km/h.

Protección Civil recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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