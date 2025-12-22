Para acompañar el vino, nada como un aperitivo que balancee a la perfección los sabores salados o dulces que realzan y potencian las diferentes notas de tus etiquetas favoritas.

Una de las mejores opciones para ello puede ser una tabla de charcutería, con carnes frías, quesos o aceitunas. Y hoy en Menú, te dejamos el paso a paso para que armes la tuya, con consejos de expertos como la sommelier Sophie Avernin y la vinícola Casa Fromager.

¿Cómo se hace una tabla de charcutería?

Estos son los pasos que debes seguir para armar una tabla de charcutería que complementará a la perfección tus reuniones navideñas.

¿Para cuántas personas?

Primero que nada, deberás tener en cuenta para cuántas personas será tu tabla, pues ello depende no solo el tamaño de las porciones, sino la cantidad de alimentos que debes comprar.

¿Para qué será?

Si piensas compartir con más personas, o llevar la tabla a una reunión, debes tener en mente las preferencias de los asistentes y hasta sus alergias. Otro punto clave es la cantidad, sobre todo si es una entrada antes de la cena.

¿Qué se te antoja?

Entre los elementos típicos de las tablas de charcutería, resaltan los quesos, las carnes frías, el pan o galletas, y los complementos dulces (miel, jaleas, incluso fruta) y salaos (almendras, nueces, aceitunas, o salmueras).

Sin embargo, puedes elegir los elementos que más te gusten o se te antojen. Armar una tabla de charcutería no es un proceso fijo, siempre puedes jugar con los sabores y texturas. Además, la parte más importante siempre será el tipo de vino con el que vas a acompañar.

Por ejemplo:

El merlot suele hacer buen match con las carnes saladas

El Chardonnay complementa a la perfección la cremosidad de quesos como el brie

Para el Sauvignon Blanc, quizá quieras considerar fruta fresca

Las nueces y aceitunas suelen resaltar las notas del Cabernet Sauvignon

Foto: Unsplash.

¡A montar!

Una buena tabla de charcutería siempre es llamativa y agradable a la vista, pero también es una práctica de estilo libre. No hay un reglamento, por lo que puedes jugar con los colores y texturas para crear algo con una esencia propia.

Puedes retomar algunas técnicas del arte mukimono al momento de cortar la fruta o los quesos. Del mismo modo, puedes hacer flores u otras figuras con las carnes para agrega dimensión a tu tabla.

Finalmente, no te olvides de darle algunos toques de color con flores comestibles o algunas ramitas de romero u otras hierbas de olor.

Foto: Unsplash.

¡Disfruta!

¡Haz las mezclas que quieras! Aunque es cierto que ciertos sabores complementan mejor algunas notas del vino, la mejor parte del vino es experimentar y encontrar la manera en la que tú lo disfrutes más.

