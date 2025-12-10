El nopal, además de ser un ingrediente accesible y nutritivo, destaca por su enorme versatilidad en la cocina, integrándose como el ingrediente principal de los platillos o como complemento.

¿Lo habías consumido en un agringa? Pues Doña Angela, del canal "Re Mi Rancho a Tu Cocina" en YouTube, comparte esta deliciosa receta para sorprender a los invitados a tu mesa.

Doña Ángela reinventa las gringas con ayuda del nopal. Foto: YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

Leer también Cuál es el mejor queso para hacer pizza y cómo se hace en casa

¿Qué beneficios tiene el nopal frente a la tortilla de harina?

Las gringas son uno de los platillos más populares de las taquerías. En el centro del país se sirven con tortillas de harina, carne al pastor, piña picada y queso Oaxaca. Luego se ponen al fuego para que se gratinen y los ingredientes suelten su sabor.

Sin embargo, al comparar una tortilla de harina (ingrediente clave de este platillo) con una de maíz, la primera aporta más calorías, carbohidratos y grasas, debido a que suele prepararse con manteca.

Además, al estar hecha de trigo contiene gluten, proteína que puede provocar molestias digestivas en personas con sensibilidad o con enfermedad celíaca, esto de acuerdo con el sitio especializado Healthline.

Así que su incorporación en la dieta debe hacerse con moderación. Incluso, el sitio de difusión nutrimental Listonic señala que las tortillas comerciales pueden ser altas en sodio, deficientes en vitaminas y minerales, y poco saludables para las personas con diabetes.

Pero una alternativa a las gringas con tortilla de harina es la receta de Doña Ángela, en la que las sustituye con nopal. Su versión permite disfrutar este antojito de manera saludable.

Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el nopal es fuente de fibra, vitaminas del complejo B, potasio, calcio, magnesio, fósforo, zinc y flavonoides.

Su consumo puede reducir los niveles de glucosa en sangre, previene el estreñimiento, brinda mayor saciedad, protege las células nerviosas y favorece a la salud gastrointestinal.

Receta de Doña Ángela para hacer gringas de nopal

Ingredientes:

6 a 8 pencas de nopal limpias

1 kilo de bistec de res

Un puñado de cebollas cambray

Queso Oaxaca

2 aguacates

2 dientes de ajo

1 cebolla

6 chiles serranos

3 jitomates

Pizca de sal

Pimienta negra

Cilantro

Procedimientos:

Para preparar las gringas

En un comal o sartén, asa las pencas de nopal. Mientras se cocinan, pica el bistec en cuadritos pequeños.

Retira los nopales cuando estén bien asados y reserva.

En una cazuela, agrega aceite y pimienta negra; calienta y añade la carne hasta que comience a dorar.

Añade los cebollines picados y deja que tomen color junto con el bistec.

Parte las pencas de nopal a la mitad.

Retira la carne y los cebollines del fuego, y colócalos dentro de cada pieza de nopal junto con un puñado de queso Oaxaca.

Tapa con otra mitad de nopal y regresa al comal hasta que el queso se derrita. Es como si estuvieras formando un sándwich.

Para prepara la salsa

En el mismo comal donde asaste los nopales, coloca los jitomates, los chiles serranos, un trozo de cebolla y los dientes de ajo.

Cuando estén bien asados, pásalos a la licuadora, agrega una pizca de sal y muele hasta obtener una salsa homogénea.

Para el guacamole

Pica finamente el cilantro, la cebolla y un chile serrano.

Parte los aguacates y coloca la pulpa en un tazón; aplástala con un tenedor.

Agrega la mezcla de cilantro, chile y cebolla.

Añade sal y mezcla todo.

Para servir

Coloca la gringa de nopal caliente en un plato.

Agrega encima un poco de guacamole y salsa. Disfruta.

Con esta receta, una vez más, Doña Ángela demuestra que hacer gringas de nopal puede ser igual de delicioso que una tradicional.

Leer también Quesabirrias, uno de los mejores platillos del mundo, según TasteAtlas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters