La Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continúa con estaciones cerradas por las obras de rehabilitación, pese a que en días pasados el Metro aseguró que el servicio estaría completo el jueves 11 de junio, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que las obras en la Línea 2 están por concluir, ya que estaciones como Hidalgo, Nativitas y Portales, están prácticamente terminadas, situación que cambió en un par de días. Incluso, en Hidalgo se arregló una gotera que se generó por las lluvias.

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¿Qué estaciones se encuentran sin servicio?

Chabacano

Zócalo

En ambas estaciones no hay ascenso y descenso. La estación Zócalo permanecerá cerrada por el Fan Fest de la FIFA, en donde se transmitirán los partidos del Mundial 2026.

La estación Zócalo permanecerá cerrada por el Fan Fest de la FIFA, en donde se transmitirán los partidos del Mundial 2026. | Foto: Arturo Ordaz.

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Los trabajos continúan —hasta el momento— en las estaciones Chabacano, San Antonio Abad y Bellas Artes, siendo esta última la más afectada, ya que en el transboro siguen las obras, aunado a que las escaleras eléctricas no funcionan.

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JACL/cr