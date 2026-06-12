Tras la victoria de la Selección Mexicana en su enfrentamiento ante Sudáfrica con un total de 2 a 0 anotaciones, diversos aficionados asistieron al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma para celebrar el buen resultado.

A través de redes sociales se viralizaron distintos videos de celebraciones y festejos en la capital del país. Algunos videos en plazas y calles principales muestran a los fanáticos compartiendo abrazos y conviviendo amenamente.

A pesar de la intensa lluvia que se desató al finalizar el encuentro deportivo, los asistentes mantuvieron el espíritu festivo. Las peculiares escenas fueron desde celebraciones junto al Dr. Simi hasta demostraciones de lucha libre.

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El Ángel de la Independencia atrajo a miles de aficionados para celebrar victoria de México / Foto: Imago7

Así se vivieron las celebraciones tras la derrota de Sudáfrica

1. Pato celebra victoria del Tri en partido inaugural

La escena difundida en redes sociales muestra a un pato, de nombre "Merlín", paseando entre la multitud por las calles de Reforma, con camiseta verde de la Selección Mexicana y calcetines negros con la imagen de la pata de un pollo.

El pato pertenece a una familia que se dedica al comercio ambulante en calles de la CDMX, específicamente a la venta de aguas embotelladas en la zona centro, y acompaña a sus dueños durante su jornada de trabajo todos los días.

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El alcance del apodado "pato mundialista" fue tal que, el video fue compartido por la cuenta oficial de la Copa del Mundo 2026 de Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en la plataforma de X.

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A duck wearing a Mexico kit. 🦆🇲🇽pic.twitter.com/0osdVjN40u — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 12, 2026

2. Duelo de enmascarados en calles de CDMX

Otra de las escenas más comentadas entre los aficionados, fue la de una demostración improvisada de lucha libre en calles de Paseo de la Reforma. La grabación muestra a tres aficionados enmascarados, peleando en plena avenida.

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Con volteretas en el asfalto, objetos y patadas voladoras, los tres hombres simularon un tenso combate sobre un ring imaginario, llamando la atención de los transeúntes, quienes se reunieron a presenciar y fotografiar la escena.

La conmoción del momento fue tal que, incluso un visitante extranjero se subió sobre una señal de tránsito para lanzarse desde lo alto sobre los enmascarados, al estilo del luchador estadounidense Rey Mysterio desde la tercera cuerda.

México es como una película de ciencia ficción 🥵pic.twitter.com/cdugYW1S2L — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@MexicoMagico) June 12, 2026

3. Pelea de trafitambos en Ángel de la Independencia

Otra escena comentada ocurrió en la avenida Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, donde aficionados protagonizaron un combate con tambos de señalamiento sobre sus cabezas.

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@soyfilosoraptor Así la gente festejando en el ángel de la independencia el triunfo de México va Sudáfrica ♬ sonido original - JuanGaPosting

4. Baile entre Gorila y charro en Paseo de la Reforma

Otro momento viral compartido en redes sociales tuvo lugar en la avenida de Paseo de la Reforma, donde dos aficionados interpretaron una exótica coreografía, con el famoso y enérgico tema de merengue "El baile del beeper" de Oro Solido.

Uno de los hombres llevaba puesto un traje de charro, con toques plateados y un maquillaje de esqueleto; mientras que el segundo bailarín portaba una botarga de gorila, robándose las miradas de los transeúntes con sus movimientos alocados.

🤣🇲🇽 If we're handing out World Cup hosting awards already, there might not even be a debate.



Mexico has completely stolen the show so far. The atmosphere, the passion, the scenes on the streets... it's been a different level altogether. ❤️🏆 pic.twitter.com/9i1mBlL5kw — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 12, 2026

5. Dr. Simi es lanzado por los aires durante los festejos

Finalmente, otra escena que llamó la atención de los aficionados fue la celebración junto a una botarga de Dr. Simi, figura principal de la cadena Farmacias Similares. Las personas alzaron al personaje por los aires, cargándolo en una ola viva.

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