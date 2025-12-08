Para los sandwiches, la pasta, o incluso “picar” en el transcurso del día; el queso es uno de esos ingredientes que nunca faltan cuando se hace el súper.

Sin embargo, de acuerdo con datos compartidos por Profeco en la Revista del Consumidor de este mes, no todos los productos con denominación “manchego” en sus etiquetas son realmente queso manchego.

Hoy en Menú, te compartimos algunos tips que te serán de mucha ayuda la próxima vez que vayas a comprar queso manchego en el súper.

¿Qué es el queso manchego?

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego dice que “El queso manchego es un queso de pasta prensada, elaborado con leche cruda o pasteurizada de oveja de raza manchega”.

Es decir, solo se puede considerar queso manchego si se hacen con este tipo específico de leche.

Foto: Freepik.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la maduración mínima es de 30 días para quesos elaborados con leche pasteurizada de peso igual o inferior a 1,5 kg, y de 60 días para quesos cuyo peso sea superior a 1,5 kg, elaborados tanto con leche cruda como pasteurizada.

Asimismo, el queso manchego original tiene ciertas propiedades que las imitaciones no siempre pueden emular. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego reconoce que este queso “concentra todas las cualidades nutritivas de la leche”. Además, el queso manchego contiene una elevada proporción de proteínas y vitaminas tan importantes como la A, la D y la E.

¿Cómo comprar queso manchego en el súper, según Profeco?

Y como sabemos que hacer el súper ya es lo suficientemente difícil sin un montón de productos proclamando ser algo que no son, aquí te dejamos algunos tips para comprar queso manchego en el súper y no fallar en el intento.

Lee atentamente la etiqueta

Como mencionamos previamente, hay productos que resaltan la palabra “manchego” en sus etiquetas, pero que no son realmente queso manchego.

El principal problema es que esta práctica va más allá de la publicidad engañosa, pues, al ser elaborados con grasa vegetal, los quesos imitación contienen mucha menos proteína que los quesos elaborados con grasa animal.

Asegúrate de que se haya mantenido en refrigeración

Para conservar el queso, debe mantener a una temperatura constante de entre 2 y 6 °C.

Revisa el precio

Un queso con menor contenido de grasa y mayor contenido de humedad debería ser más económico.

Almacena correctamente

Una vez en casa, asegúrate de guardar tu queso en un contenedor plástico con cierre hermético; esto evita que ab sorba los aromas de otros alimentos. Y recuerda siempre mantenerlo en refrigeración.

Foto: Freepik.

