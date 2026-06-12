Michael Bublé encabezó la inauguración de la Copa del Mundo en Canadá la mañana de este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium. Aunque la FIFA había anunciado desde semanas atrás que sería una de las figuras encargadas de representar al país anfitrión, su participación sorprendió a algunos espectadores e incluso provocó críticas en redes sociales.

Tras el espectáculo, varios usuarios bromearon con que el cantante había sido "descongelado" antes de Navidad, ya que suele ser recordado por canciones de la temporada. En esta ocasión, sin embargo, interpretó una versión de "Bring It On Home to Me", de Sam Cooke.

"Descongelaron a Michael Bublé más temprano este año", escribió un usuario en X.

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"Acabo de ver a Michael Bublé cantando en la televisión y no está intentando vender un disco de Navidad. Estoy muy confundido", comentó otro.

"No entiendo por qué Michael Bublé está cantando esta canción en este momento", agregó un tercero.

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También hubo quienes cuestionaron su presencia en el evento: "“He vivido en Canadá toda mi vida, no nos importa el góspel y no forma parte de nuestra identidad. ¿Qué clase de canción es esa? ¿A quién le importa Michael Bublé?”.

Además, durante los minutos previos al partido hubo aficionados que pensaron que no actuaría o que compartiría escenario con Alanis Morissette.

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Finalmente, Bublé apareció en el círculo central del estadio y ofreció su número musical poco antes del arranque del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Además de Bublé y Alanis Morissette, el espectáculo contó con la participación de Alessia Cara.