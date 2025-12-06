El orégano tiene una larga historia como condimento esencial en múltiples cocinas, pero también como planta medicinal utilizada de forma tradicional. Sin embargo, su consumo no siempre es el más indicado, especialmente en situaciones donde podría resultar desfavorable para el bienestar.

En Menú te contamos quiénes deberían considerar limitar o evitar esta especia aromática y por qué podría ser conveniente consultar a un especialista antes de usarla como remedio natural.

El orégano puede causar efectos adversos si se consume en exceso o en situaciones específicas de salud. Foto: Freepik

¿Para qué se usa el orégano?

El orégano es una hierba ampliamente popular en la cocina gracias a su capacidad para aportar sabor y un aroma agradable a diversos platillos. De acuerdo con el portal WebMD, esta planta pertenece a la misma familia que la menta, el tomillo, la mejorana y la albahaca.

Por su parte, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM señala que el orégano, originario de Europa, Asia y el norte de África, ha sido utilizado en prácticas tradicionales para atender padecimientos gástricos y ginecológicos, especialmente en comunidades del centro del país.

En estados como Puebla y Michoacán es común prepararlo en infusión, la cual se ingiere en ayunas y por la noche como remedio para la tos. También suele mezclarse con guayaba para aliviar episodios de diarrea o vómito.

Aunque es común en la cocina mexicana, su uso medicinal debe hacerse con precaución. Foto: Freepik

Esto se debe a que, según la misma fuente, el orégano contiene un aceite esencial con actividad antibiótica frente a ciertas bacterias y hongos patógenos, además de ser rico en flavonoides. A nivel farmacológico, la UNAM destaca que presenta actividad antiviral contra virus como herpes tipo 2, influenza A2 y viruela.

Por ello, el uso de su aceite en tratamientos tradicionales es relativamente común. WebMD añade que el orégano probablemente es seguro cuando se consume en cantidades habituales dentro de los alimentos.

Sin embargo, no existe evidencia suficiente para determinar su seguridad en dosis mayores a las culinarias, y se han reportado casos de malestar estomacal asociados a su uso excesivo.

Algunas personas pueden presentar alergias o molestias digestivas al consumir orégano. Foto: Freepik

¿Es bueno consumir orégano?

Esta planta medicinal, aunque es ampliamente utilizada tanto en la cocina como en remedios tradicionales, puede presentar algunos efectos secundarios en ciertas personas. En primer lugar, portales como WebMD y Medical News Today señalan que, aunque el orégano es popular por sus posibles beneficios, los estudios científicos que los respaldan son limitados, por lo que no debe sustituir la atención médica ante cualquier padecimiento.

Por otro lado, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, en su sección de toxicidad, informa que en un estudio realizado con ratones se observó que, al inyectarles un extracto de orégano, la dosis que resultó mortal para la mitad de ellos fue de aproximadamente 1 gramo por cada kilo de peso. Si bien no existen pruebas suficientes sobre su toxicidad en humanos, su uso se ha asociado a alergias que pueden afectar a personas sensibles.

Consumir orégano en exceso podría causar malestar estomacal o reacciones adversas. Foto: Freepik

Medical News Today menciona que el orégano puede actuar como alérgeno de manera similar a otras plantas de la familia Lamiaceae, como la albahaca, la menta, la lavanda y la salvia. Además, señala que podría interferir con la absorción de minerales como hierro, zinc y cobre; reducir los niveles de azúcar en la sangre; y retardar la coagulación.

Debido a ello, WebMD recomienda evitar el consumo de orégano al menos dos semanas antes de una cirugía para reducir el riesgo de complicaciones. En el caso del embarazo, también se sugiere evitarlo, ya que aunque no existe evidencia concluyente, se ha asociado con un posible riesgo de aborto.

Respecto al aceite de orégano, su alta concentración de timol, uno de los principales compuestos fenólicos de la planta, puede causar náuseas, vómito, malestar gástrico e hiperactividad del sistema nervioso central si se consume en exceso. Asimismo, su uso tópico no es aconsejado, ya que puede provocar irritación en la piel.

Aunque es un remedio tradicional, no todos pueden beneficiarse del orégano de la misma forma. Foto: Freepik

Si bien el orégano continúa siendo un ingrediente valioso en la gastronomía mexicana y un recurso presente en remedios tradicionales, como ocurre con muchas plantas medicinales, su consumo debe hacerse con moderación y tomando en cuenta condiciones de salud particulares.

Si se tiene dudas de los efectos en un caso en particular, se recomienda acudir con un especialista para recibir orientación médica.

