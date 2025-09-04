¿Has escuchado del té de orégano? ¡Sí! Ese mismo que se le pone al pozole. Hoy en Menú te contamos para qué sirve tomar infusión de orégano, popularmente conocida como té de orégano. ¡Tiene muchos beneficios!

¿Es té de orégano o infusión de orégano?

¡La pregunta de siempre! Y la respuesta correcta, técnicamente hablando, es infusión de orégano. El término té refiere íntegramente a las bebidas hechas con la planta Camellia sinensis.

Mientas que la palabra infusión refiere al proceso de extraer compuestos de cualquier planta o hierba con agua caliente. Sin embargo, en México y gran parte del mundo, las infusiones son coloquialmente conocidas como tés.

Foto: Unsplash.

Así que no importa cómo le digas, seguro que van a entender a qué te refieres.

¿Para qué sirve el té de orégano?

El té o infusión de orégano, como le quieras decir, tiene múltiples beneficios para tu salud, incluso si su principal uso es como condimento de la cocina mediterránea y mexicana.

Entre los principales beneficios del té de orégano, según The Kent & Sussex Tea and Coffee Co. y Cleveland Clinic, se listan su importante aporte de antioxidantes, sus propiedades antiinflamatorias, y su capacidad de reducir el estrés.

Foto: Unsplash.

Pero eso no es todo, tomar té de orégano podría ayudarte a muchísimas cosas más, como:

Mejorar la salud de tus pulmones

Reducir arrugas e hidratar tu piel

Promover la pérdida de peso

Reducir los niveles de colesterol en la sangre

Combatir infecciones

Eliminar los parásitos intestinales

¿Te animas a probar el té de orégano?

¿El té de orégano tiene efectos secundarios?

Si, hay que tener cuidado con el consumo de té de orégano pues, en grandes cantidades, puede provocar molestias estomacales.

Claro que el mayor riesgo es para las personas gestantes y aquellos a punto de entrar al quirófano; el té de orégano evita que la sangre coagule con normalidad por lo que puede provocar sangrados abundantes y hasta abortos espontáneos.

Foto: Unsplash.

¡Así que ten cuidado!

