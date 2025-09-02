Protagonistas en septiembre, los chiles en nogada son un clásico de la gastronomía mexicana que, gracias a su simbolismo, sabor e historia, no pueden faltar en estas fiestas patrias.

Con los colores de la bandera (verde en el chile poblano, rojo en la granada y blanco en la crema), dicho platillo adquiere un toque único que lo distingue de un simple chile relleno.

En Menú te decimos qué lleva y cómo preparar la nogada.

Los chiles en nogada son un emblema de las fiestas patrias. Foto: Pexels

¿Qué es la nogada?

Un chile en nogada no estaría completo sin la crema que lo cubre. De acuerdo con Larousse Cocina, esta especie de crema se elabora con nuez, queso, especias y vino tinto, jerez o vinagre.

Aunque originalmente se utilizaba para acompañar pescados, hoy la nogada se utiliza bañar los chiles rellenos. El restaurante mexicano Barrigas describe el perfil de sabor de este platillo como una "combinación de contrastes equilibrados".

Según indica en su sitio web, la cremosidad de la nogada crea un delicioso contraste con el relleno de carne de cerdo sazonado con especias, mismo que aporta un sabor salado y ligeramente picante.

Mientras que la granada y las nueces añaden una textura fresca, que complementa al chile en nogada.

La nogada es la crema que distingue a los chiles en nogada dentro de la gastronomía mexicana. Foto: Freepik

¿Qué hace diferente al chile en nogada?

El blog institucional de la Representación de Agricultura de Puebla señala que los chiles en nogada son un platillo de temporada, ya que sus ingredientes -como la nuez de castilla y la granada- se cosechan entre los meses de julio, agosto y septiembre.

Además, las características visuales del platillo están estrechamente ligadas a las celebraciones patrias por la Independencia de México.

De acuerdo con la Coordinación de Nutrición de la Dirección de Personal de la UNAM, cuenta la historia que los chiles en nogada fueron creadas por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, Puebla, quienes los inventaron para festejar al general Agustín de Iturbide.

Con motivo de su santoral, un 28 de agosto, se dice que las monjas decidieron decorar este plato con los tres colores de la bandera del Ejército Trigarante, utilizando ingredientes de temporada: chile poblano, nuez y granada.

A su valor simbólico se suma la calidad de sus ingredientes. Por ejemplo, la nuez de Castilla, tal como lo explica la Universidad Oriente, es una variedad suave y fácil de procesar, clave para lograr la textura cremosa de la salsa.

La nogada representa el color blanco de la bandera mexicana, completando los tonos patrios en los chiles en nogada. Foto: Pexels

¿Cómo hacer nogada para los chiles?

Preparar esta salsa no es difícil y en Menú te dejamos la receta para que la elabores en casa:

Ingredientes

1 taza de nuez de Castilla fresca y pelada.

1 taza de almendras peladas y remojadas.

400 g de queso fresco (puede ser de cabra o de rancho).

1 bolillo remojado en 1/2 taza de leche.

1 vara de canela.

1 cucharadita de azúcar.

1/3 de taza de jerez seco.

1 taza de leche extra (para ajustar la consistencia).

La nuez de Castilla aporta un sabor característico y una textura cremosa a la nogada. Foto: Freepik

Procedimiento

Prepara las almendras: remójalas desde una noche antes (en agua fría) y guárdalas en el refrigerador. Esto ayudará a suavizarlas y a dar mayor cremosidad a la nogada.

Licúa los ingredientes: coloca en la licuadora las nueces de Castilla, las almendras, el queso, el bolillo remojado, la canela, el azúcar y el jerez.

Ajusta la textura: agrega poco a poco leche hasta obtener una salsa espesa, cremosa y sin grumos. La nogada no debe quedar líquida.

Refrigera: guarda la nogada en el refrigerador al menos 30 minutos antes de usarla, así tomará más cuerpo y mejor sabor.

Sirve: baña los chiles rellenos con la nogada fría y decora con granada y perejil fresco.

Para un sabor más suave y una textura aún más cremosa, te recomendamos añadir un poco de crema fresca junto con la leche al momento de preparar la nogada.

Con esta receta podrás preparar en casa uno de los elementos que da identidad y un sabor único a los chiles en nogada.

La cremosidad de la nogada crea un contraste perfecto con el relleno de carne de cerdo sazonado. Foto: Unsplash

