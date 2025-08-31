Receta de salsa para pozole rojo

El pozole rojo es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana. Preparado comúnmente en celebraciones patrias, su caldo servido con maíz cacahuazintle y carne (de cerdo o pollo) se distingue por un sabor profundo y un color característico, que proviene del chile.

La salsa es el corazón del pozole, ya que le aporta color, aroma y un sabor inconfundible. Hoy en Menú te compartimos una receta sencilla para prepararla en casa.

El pozole rojo se elabora con chiles guajillo y ancho. Foto: Freepik

Leer también Festival Gourmet & Wine Santa Fe 2025: una experiencia gastronómica imperdible

¿Cuál es el origen del pozole rojo?

El pozole tiene sus raíces en la época prehispánica. Su nombre proviene del náhuatl pozolli que significa “espumoso”, en referencia al maíz precocido que se revienta al hervirse.

En la antigüedad, este platillo ceremonial se ofrecía a los dioses. Aunque existen muchas variantes regionales (como el pozole blanco de Guerrero o el verde de Oaxaca), el rojo se asocia principalmente con los estados del occidente de México, como Jalisco y Michoacán.

La introducción del cerdo por los españoles y el uso de chiles secos transformaron la receta original, dando lugar al pozole rojo tal como lo conocemos hoy.

¿Qué chile es mejor para la salsa del pozole rojo?

El secreto de una buena salsa para pozole rojo está en la elección y combinación de los chiles secos. Los más utilizados son el guajillo y el ancho.

¿Qué aporta cada uno? El chile guajillo es suave, ligeramente dulce y produce un color rojo brillante, mientras que el chile ancho es más oscuro y ofrece un sabor más profundo, con toques dulces y ligeramente ahumados.

Hay recetas que incorporan chile pasilla o chile de árbol si se desea un toque más picante. Pero en general, la base perfecta para una salsa equilibrada está en la combinación de guajillo y ancho.

Dichas variedades se pueden conseguir secos, deben limpiarse y desvenarse antes de su uso para evitar sabores amargos.

Lúcete con un pozole rojo en las próximas fiestas patrias. Foto: Freepik

Receta de salsa para pozole rojo

Ingredientes

5 chiles guajillo secos

3 chiles anchos secos

2 dientes de ajo

1/4 de cebolla

1 cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

1 taza de agua (para licuar)

Aceite vegetal (opcional, para freír la salsa)

Preparación

Limpia los chiles quitándoles el tallo, las semillas y las venas. Enjuágalos ligeramente con agua. Coloca los chiles en una olla con agua caliente y déjalos hervir durante 5 a 10 minutos, hasta que estén suaves. Escurre los chiles y colócalos en una licuadora junto con el ajo, la cebolla, el orégano, una pizca de sal y una taza de agua. Licúa hasta obtener una salsa uniforme y sin grumos. Si deseas una salsa más fina, cuélala usando un colador. (Opcional) Calienta una cucharada de aceite en una sartén y sofríe la salsa durante 5 minutos para intensificar su sabor.

Esta salsa se agrega al caldo del pozole después de cocer la carne y el maíz, permitiendo que todo se mezcle y se impregne con su color y sabor. ¡El resultado es un platillo delicioso y lleno de tradición!

Leer también Receta: Cómo se hace el mojo de ajo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters