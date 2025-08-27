Más Información
Cuando se trata de formas de preparar pescados, camarones, y hasta pollo, pocas cosas son tan famosas como el mojo de ajo. ¡Todos hemos escuchado sobre él!
Hoy en Menú te compartimos la receta paso a paso para que hagas un mojo de ajo casero inigulable.
¿Qué es el mojo de ajo?
Seguramente en algún restaurante, especialmente de mariscos, alguna vez escuchaste sobre platillos preparados "al mojo de ajo"; es muy común en pescados, camarones, pulpo, y hasta en pollo.
Este afamado estilo para cocinar mariscos es característico de la costa y es una de las formas más sencillas y versátiles de cocinar pescados.
El mojo de ajo es conocido tanto por su sabor como por la experiencia aromática que implica comerlo. Y no te preocupes si no sabes hacerlo o crees que es muy difícil de preparar, nosotros te compartimos la receta del mojo de ajo para que lo hagas en tu casa y consientas a tu familia.
¿Cómo se hace el mojo de ajo?
Ya sea que se le considere salsa o marinado, el mojo de ajo es un básico de la cocina de mar, y aquí te dejamos el paso a paso para que lo hagas en tu casa.
El mojo de ajo siempre va frito, así que prepárate para un poco de desastre en la cocina, pero seguro que vale la pena por el resultado final.
Ingredientes:
- 6 dientes de ajo
- Jugo de dos limones
- 1/4 de taza de aceite de aguacate
- Perejil y cebollo picados (opcional)
Preparación:
- Filetea los ajos en láminas delgadas; entre más delgadas, mejor.
- Calienta el aceite a fuego bajo en una sartén.
- Agrega los ajos al aceite y fríe hasta que se vean dorados, cuidando que no se quemen para evitar que tu platillo tenga un regusto amargo.
- Retira del fuego y espera a que se enfríe.
- Agrega el jugo del limón y tus extras opcionales.
- ¡Listo! Ya puedes marinar tus pescados, camarones, y cualquier otra cosa que se te ocurra.
