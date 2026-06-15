La Peugeot 2008 2027 es una de las SUV compactas más atractivas de la marca francesa en México. Y es que destaca por combinar un diseño moderno, un motor turbo eficiente y un equipamiento tecnológico pensado para brindar comodidad y seguridad en el uso diario.

Dentro de la gama disponible, existen diferentes versiones que se adaptan a distintos perfiles de conductores, desde quienes buscan una opción accesible hasta quienes desean el máximo nivel de equipamiento. Si quieres conocerlas, sigue leyendo.

¿Cómo es la Peugeot 2008 2027?

Esta es una SUV compacta que apuesta por un diseño robusto y elegante; entre sus principales características destacan la nueva parrilla frontal con el emblema actualizado de la marca, los faros LED con la característica firma luminosa de 3 garras y los rines de aluminio que refuerzan su apariencia deportiva.

Todas las versiones se encuentran equipadas con un motor PureTech turbo de 1.2 litros capaz de generar 130 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de 6 velocidades. Además, Peugeot destaca un consumo combinado de hasta 17.3 km por litro, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan eficiencia sin sacrificar desempeño.

Peugeot 2008 2027. Foto: Peugeot México

En el interior sobresale el sistema Peugeot i-Cockpit, que ofrece una posición de manejo ergonómica, pantalla táctil de 10" y, dependiendo de la versión, un cuadro de instrumentos digital personalizable. También integra una cajuela modular con capacidad de hasta 434 litros, y que puede ampliarse hasta 1,467 litros al abatir los asientos traseros.

Otro dato de esta SUV es que incluye diversas asistencias de conducción disponibles según la versión, como alerta de colisión frontal, frenado de emergencia, monitoreo de punto ciego, reconocimiento de señales de velocidad y asistente de mantenimiento de carril.

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Todo lo anterior suma a su propuesta enfocada en confort, conectividad y seguridad.

Peugeot 2008 2027. Foto: Peugeot México

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¿Cuánto cuestan las versiones de la Peugeot 2008 2027?

La Peugeot 2008 2027 se vende en 2 versiones, cuyos precios son:

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Peugeot 2008 Allure Pack 1.2L Turbo 2027: $514,900.

Peugeot 2008 GT 1.2L Turbo 2027: $556,900.

¿Qué diferencias hay entre ambas? Además de un monto de $42,000, la variante GT añade elementos de equipamiento como faros Full LED, sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), techo Black Diamond, detalles exclusivos GT y un panel de instrumentos digital 3D personalizable.

Peugeot 2008 2027. Foto: Peugeot México

Por su parte, la versión Allure Pack ofrece una propuesta equilibrada para quienes buscan una SUV bien equipada sin llegar al precio de la versión tope de gama. Entre sus características destaca el techo panorámico retráctil y diversos elementos de confort y tecnología.

Como podrás ver, la Peugeot 2008 2027 Allure Pack 1.2L Turbo es la más barata y demuestra que no hace falta ir por la versión más cara para disfrutar una camioneta con estilo, tecnología y buen desempeño.

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