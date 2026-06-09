¿Cuánto cuesta el Seat Arona 2027 más barato?

En México, el mercado de los autos ha crecido tanto que elegir uno no es fácil. Más allá de los exteriores, es importante considerar otros aspectos como la seguridad, nivel de equipamiento, tecnología, rendimiento y funcionalidad.

Y ahora se suma una opción más: el Seat Arona 2027, un SUV que promete novedades como la conducción dinámica, un diseño atemporal y un énfasis tecnológico, que podría ser ideal para quieres recorren ciudades y entornos urbanos a diario.

Si quieres conocer cuál es su versión más barata y qué ofrece, en Autopistas te lo contamos.

¿Cómo es el Seat Arona 2027?

El Seat Arona 2027 se encuentra disponible en dos versiones: Style y Fr.

En lo general, este SUV cuenta con un motor de 4 cilindros 1.6 L y transmisión Tiptronic de 6 velocidades, lo que lo dota de una potencia de 110 caballos de fuerza y 5,800 revoluciones por minuto, sumando 112 libras-pie de torque.

Además, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 11.6 segundos. Mientras que su rendimiento combinado es de 16.8 km/l, haciéndolo una opción eficiente para conducir por la ciudad.

El Seat Arona 2027 ofrece tecnología y seguridad de primer nivel. Foto: Seat

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Exteriores de lujo

En cuanto al exterior, integra barras portantes de color negro en el techo, cristales tintados, así como espejos laterales con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles eléctricamente. También destacan sus faros Full LED y fascias al color de la carrocería (delantera y trasera).

Actualmente, es posible comprar este SUV con un color de carrocería Blanco Nevada, Gris Magnético, Negro Medianoche, Azul Fiordo y Gris Onírico. Y la versión FR suma un tono Gris Grafeno.

Interiores modernos

En el interior, el auto cuenta con asientos de conductor y pasajero con ajuste de altura manual, cabeceras delanteras con ajuste de altura, espejos de vanidad en parasoles, freno de mano forrado en piel, luces de lectura delanteras, respaldos de asientos traseros abatibles y vestiduras de asientos en tela.

Y de manera particular, la versión FR agrega un descansabrazos central delantero, iluminación ambiental y salidas de aire iluminadas “Rojo Daring”.

Conectividad elevada

Otra novedad del Seat Arona 2027 es su equipamiento de primer nivel con Bluetooth para telefonía y audio, control de velocidad crucero, Full Link Wired & Wireless (Media System), función Coming & Leaving Home, puertos USB tipo C, sensor de estacionamiento trasero, sensor de lluvia, sensor de luz y, dependiendo de la versión, tablero digital de 8” o tablero digital SEAT de 10”.

Seguridad absoluta

Finalmente, el punto fuerte del SUV es la seguridad gracias a elementos como:

Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX.

Asistente de arranque en pendientes.

Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto.

Bolsas de aire laterales delanteras.

Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras.

Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.

Frenos de disco trasero.

Indicador de presión de neumáticos.

Reconocimiento de cansancio del conductor,

Recordatorio de cinturones de seguridad visual y acústico (delanteros y traseros).

Sistema de alarma antirrobo.

Sistema de antibloqueo de frenos (ABS).

Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC).

XDS (Autoblocante electrónico).

La cabina del Arona 2027 cuenta con gran espacio. Foto: Seat

¿Cuánto cuesta el Seat Arona 2027 más barato?

La versión más barata del Seat Arona 2027 es la Style, con un precio que va desde $418,900; en cambio, la versión FR tiene un costo de $444,900.

Din duda, este es un auto que destaca por su propuesta innovadora y accesible. Fácilmente puede convertirse en la mejor alternativa para quienes desean una experiencia de primer nivel al conducir.

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