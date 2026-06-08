La Copa del Mundo 2026 está a nada de comenzar; si planeas asistir a los partidos del Estadio Ciudad de México (Banorte) en auto, toma en cuenta que los precios del estacionamiento son elevados y en las zonas aledañas se rentan hasta por más de $2,000.

Para que no gastes de más, en Autopistas te damos algunas opciones seguras para dejar tu vehículo y gritar sol sin preocupaciones.

¿Dónde dejar tu auto durante los partidos del Mundial 2026?

En la CDMX, estos son los mejores lugares con estacionamientos y los más cercanos al estadio:

Paseo Acoxpa

Perteneciente a la plaza comercial del mismo nombre, se ubica en Calzada Acoxpa 430 y opera de domingo a jueves, en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

La tarifa promedio es de entre $25 y $30 por hora; y además, se encuentra a 30 minutos caminando del Estadio Ciudad de México.

Galerías Coapa

Esta plaza se ubica en Calzada del Hueso 519, dentro de la colonia Residencial Acoxpa. El costo del estacionamiento varía por las horas, pero en promedio se cobra $26 por las primeras dos.

Para que te traslades sin contratiempos en tu auto, considera que se encuentra a 40 minutos caminando del estadio.

Gran Terraza Coapa

Esta tercera opción se localiza sobre Calzada Acoxpa 610 y cuenta con 3 niveles de estacionamiento. La tarifa promedio es de $30 o puede pagar una pensión por 12 y 24 horas para ahorrar extra.

¡Anota el dato! Se encuentra a 40 minutos caminando de la sede mundialista.

Durante tu visita al estadio, ubica los estacionamientos más cercanos y facilita tu traslado. Foto: Pexels

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¿Cómo encontrar estacionamiento este Mundial 2026?

Seeker Parking

Ya sea que vayas al estadio de la CDMX, al de Guadalajara o Monterrey, un método efectivo para encontrar estacionamiento es con ayuda de plataformas online como Seeker Parking:

Ingresa al sitio: https://seekerparking.com/mx/ y da clic en “Mundial 2026”.

Selecciona el estadio que visitarás y oprime “Reservar”.

Presiona el partido al que asistirás y pulsa “Asegurar tu cajón” o “Notificarme cuando se habilite”.

Enseguida, se desplegará un listado con los estacionamientos más cercanos a la sede. Elige el que más te convenga.

Selecciona tu tipo de vehículo y, por último, oprime en “Completa tu reserva”.

Los precios suelen variar, por ejemplo, en la CDMX van desde los $250 hasta los $2500.

Park & Ride

Y un servicio similar es Park & Ride, con el que puedes dejar tu auto en un estacionamiento confiable y trasladarte en transporte hasta el estadio.

Su costo va desde los $300 hasta los $500. Los puntos de parking son:

CDMX: Campo Marte, Parque Ecológico de Xochimilco, Plaza Carso, Santa Fe y Six Flags.

Guadalajara: Estación Zapopan del Tren Ligero, Gran Plaza, Plaza Galerías, Plaza del Sol y Parque Metropolitano.

Monterrey: Avenida Melchor Ocampo, Esfera Monterrey, Far West, Pabellón Tec, Plaza Nativa, Tec Milenio y Zona Tec.

Si vas a los partidos del Mundial 2026 en auto, llega con anticipación para encontrar estacionamiento. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¡No te presiones! Como pudras ver, las opciones de estacionamiento para este Mundial 2026 sobran, solo debes elegir el adecuado para ti y tu auto.

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