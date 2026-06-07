El Estadio Akron de Guadalajara es una de las 3 sedes mundialistas y aunque una opción para llegar desde otros puntos del país es viajar en avión, hay quienes prefieren armar el road trip para economizar gastos.

Con este medio de transporte, lo primordial es considerar el costo de gasolina y de las casetas. Por eso, Autopistas te compartimos el dato por si planeas viajar a tierras tapatías desde la Ciudad de México.

¿Cuántas casetas debes pagar para llegar al Estadio Akron desde CDMX?

De acuerdo con Traza tu Ruta, plataforma desarrollada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), son 561 kilómetros de distancia desde la CDMX a Zapopan, municipio donde se encuentra el Estadio Akron y que pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara.

El tiempo aproximado del trayecto es de 6 horas con 40 minutos y, según lo indica tanto la plataforma como Capufe, se deben pagar 10 casetas:

Pachuca A3: $8.00 Tultepec: $113.00 Jorobas: $162.00 Tramos Querétaro Arco N - Querétaro Arco N y Atlacomulco - Atlacomulco: $127.00 Atlacomulco - Venta De Bravo: $66.00 Venta De Bravo - Maravatío: $66.00 Zinapécuaro: $193.00 Panindicuaro - Panindicuaro - Csta: $251.00 Ecuandureo: $135.00 Ocotlán - Ocotlán - Csta: $265.00

El total sería de $1,386.00 únicamente por ida, y a eso deberás sumarle el regreso más el gasto de gasolina de tu auto.

Si vas al Estadio Akron en auto, debes saber que algunas casetas aún aceptan pago en efectivo. Foto: Capufe

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¿Cuánta gasolina necesitas para llegar a Zapopan desde CDMX?

Ahora bien, para calcular el gasto de combustible tienes que considerar el tipo que necesita tu auto y la capacidad del tanque. En promedio, un vehículo compacto se llena con 40 a 50 litros, mientras que una camioneta o SUV requiere de 50 a 90 litros.

Una vez que tengas la capacidad del tanque, multiplica los litros por el precio actual de la gasolina:

La regular o Magna cuesta $23.67 por litro

La Pemium cuesta $28.46 por litro

Si tu auto necesita 40 litros, deberás pagar $946.8 de gasolina regular; pero si usa Premium, el total sería de $1,138.4 solamente por la ida. A eso súmale el regreso.

En tu trayecto, revisa constantemente la gasolina para hacer la recarga necesaria. Foto: Traza tu Ruta

¿Cómo pagar las casetas?

Desde el año pasado, Capufe implementó en sus casetas el pago con TAG IAVE, dispositivo electrónico con el que se busca agilizar el flujo en las plazas de cobro y modernizar la infraestructura de las carreteras.

Esta es la manera más sencilla y segura de pagar; únicamente debes colocar la calcomanía con chip en el parabrisas del auto. Tiene un costo de $80 y se puede comprar en el sitio https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/.

Si te vas a lanzar al Estadio Akron en 4 ruedas, recuerda darle el mantenimiento a tu auto antes de salir, conducir con el cinturón de seguridad y llevar tus documentos en regla para evitar accidentes y contratiempos.

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