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A través de X, el pasado 13 de abril, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció la actualización de las tarifas de las plazas de cobro que administra.

Para que no te tome por sorpresa en tu siguiente viaje o recorrido al trabajo, en te contamos cuáles subieron de precio dentro del Estado de México.

El Estado de México es una de las entidades donde Capufe ajustó el precio del peaje. Foto: X @Capufe
El Estado de México es una de las entidades donde Capufe ajustó el precio del peaje. Foto: X @Capufe

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¿Qué casetas del Edomex aumentaron de precio este abril 2026?

Las mexiquenses que tuvieron una actualización en sus tarifas son: México-Pachuca, México-Toluca, Peñón-Texcoco y el Arco Norte. Estos son sus precios vigentes para cada tipo de vehículo:

Autopistas México-Pachuca

  • Motos: $36
  • Autos: $72
  • Autobuses y camiones de 2 y 3 ejes: $150
  • Autobús de 4 ejes: $150
  • Camiones de 4 y 5 ejes: $303
  • Camiones de 6 a 9 ejes: $458

Autopistas México-Toluca

  • Motos: $58
  • Autos: $116
  • Camiones de 2 ejes: $244
  • Camiones de 3 ejes: $367
  • Camiones de 4 ejes: $487

Autopistas Peñón-Texcoco

  • Motos: $31
  • Autos: $63
  • Camiones de 2 a 4 ejes: $132
  • Camiones de 5 y 6 ejes: $202
  • Camiones de 7 a 9 ejes: $266

Arco Norte

El aumento en esta autopista oscila entre el 4% y 7.5%; sin embagro, aún no se cuenta con un tabulador oficial actualizado para cada tramo.

¿Qué otras casetas de México suben de precio en abril 2026?

La lista de Capufe también contempla actualizaciones en las tarifas de otras autopistas transitadas del país, por ejemplo:

  • Chamapa–Lechería: $69 autos y $30 motos
  • Cuernavaca–Acapulco: $670 autos y $335 motos
  • México–Cuernavaca: $156 autos y $78 motos
  • México–Puebla: $226 autos y $113 motos
  • México–Querétaro: $226 autos y $113 motos

Si te interesa saber el costo en particular de una caseta, visita el enlace

Las tarifas en las autopistas son diferentes para cada tipo de vehículo y su carga. Foto: Freepik
Las tarifas en las autopistas son diferentes para cada tipo de vehículo y su carga. Foto: Freepik

Recuerda que los incrementos en el precio de las casetas se deben a causas como cubrir los costos de operación y mantenimiento, para modernizar los caminos e incluso responden a la inflación.

Por lo anterior, antes de salir de casa, te recomendamos revisar la ruta que vas a tomar para calcular los costos totales de peaje. Y tampoco olvides llevar tu TAG, puesto que es el método de pago principal en las plazas de cobro gestionadas por Capufe.

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