A través de X, el pasado 13 de abril, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció la actualización de las tarifas de las plazas de cobro que administra.

Para que no te tome por sorpresa en tu siguiente viaje o recorrido al trabajo, en Autopistas te contamos cuáles subieron de precio dentro del Estado de México.

El Estado de México es una de las entidades donde Capufe ajustó el precio del peaje. Foto: X @Capufe

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¿Qué casetas del Edomex aumentaron de precio este abril 2026?

Las autopistas mexiquenses que tuvieron una actualización en sus tarifas son: México-Pachuca, México-Toluca, Peñón-Texcoco y el Arco Norte. Estos son sus precios vigentes para cada tipo de vehículo:

Autopistas México-Pachuca

Motos: $36

Autos: $72

Autobuses y camiones de 2 y 3 ejes: $150

Autobús de 4 ejes: $150

Camiones de 4 y 5 ejes: $303

Camiones de 6 a 9 ejes: $458

Autopistas México-Toluca

Motos: $58

Autos: $116

Camiones de 2 ejes: $244

Camiones de 3 ejes: $367

Camiones de 4 ejes: $487

Autopistas Peñón-Texcoco

Motos: $31

Autos: $63

Camiones de 2 a 4 ejes: $132

Camiones de 5 y 6 ejes: $202

Camiones de 7 a 9 ejes: $266

Arco Norte

El aumento en esta autopista oscila entre el 4% y 7.5%; sin embagro, aún no se cuenta con un tabulador oficial actualizado para cada tramo.

Buenos días, a partir del 13/04/2026, se actualizaron las tarifas en las plazas de cobro administradas por CAPUFE. Para conocer las tarifas vigentes consulta la siguiente liga: https://t.co/jG1uvQt0z7 — CAPUFE (@CAPUFE) April 14, 2026

¿Qué otras casetas de México suben de precio en abril 2026?

La lista de Capufe también contempla actualizaciones en las tarifas de otras autopistas transitadas del país, por ejemplo:

Chamapa–Lechería: $69 autos y $30 motos

Cuernavaca–Acapulco: $670 autos y $335 motos

México–Cuernavaca: $156 autos y $78 motos

México–Puebla: $226 autos y $113 motos

México–Querétaro: $226 autos y $113 motos

Si te interesa saber el costo en particular de una caseta, visita el enlace https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vigentes/2026/Tarifas-vigentes-2026.pdf

Las tarifas en las autopistas son diferentes para cada tipo de vehículo y su carga. Foto: Freepik

Recuerda que los incrementos en el precio de las casetas se deben a causas como cubrir los costos de operación y mantenimiento, para modernizar los caminos e incluso responden a la inflación.

Por lo anterior, antes de salir de casa, te recomendamos revisar la ruta que vas a tomar para calcular los costos totales de peaje. Y tampoco olvides llevar tu TAG, puesto que es el método de pago principal en las plazas de cobro gestionadas por Capufe.

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