Si buscas un auto que cuente con buen equipamiento, sistemas de entretenimiento e innovación tecnológica, el Seat Ibiza 2026 es para ti. Actualmente, se puede comprar mediante planes de crédito automotriz o leasing.

Si quieres conocer su precio y en cuánto quedan las mensualidades, sigue leyendo.

El Seat Ibiza 2026 presenta un rediseño frontal. Foto: Seat

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¿Cómo es el Seat Ibiza 2026?

El Seat Ibiza 2026 ha causado sorpresa con su rediseño frontal, en el que destaca la integración de elementos como faros LED y una fascia que le dan un aspecto deportivo.

Otra de sus mejoras es el nivel de equipamiento, que permite a los conductores disfrutar una experiencia más cómoda, eficiente y segura.

Actualmente, en México se vende en tres versiones que son:

Seat Ibiza Style 2026

Tiene un motor de gasolina de 1.6 litros, alcanza 110 caballos de fuerza y permite una velocidad máxima de 190km/h. Además, realiza una aceleración de 0 a 100 km/h en 10.4 segundos.

Según el fabricante, es posible adquirirlo con una transmisión manual de 5 cambios o Tiptronic de 6.

En cuanto al equipamiento podemos destacar aspectos como:

Vidrios tintados.

Full link Wired & Wireless (Media system).

Sistema de alarma antirrobo.

Rines de aluminio de 16" con acabado maquinado.

Faros full LED y faros para niebla.

Sensores de estacionamiento traseros.

Aire acondicionado.

Pantalla touch a color de 8.2".

Tablero Digital de 8".

Seat Ibiza Xcellence 2026

Esta versión ha sido pensada para quienes buscan tecnología y confort premium en un auto; de acuerdo con Seat, cuenta con un motor 1.6 litros y transmisión manual o automática Tiptronic.

Asimismo, integra faros LED, rines de 17", cámara de reversa, sensores de estacionamiento, iluminación ambiental y sistemas para la asistencia de conducción.

Seat Ibiza FR 2026

Finalmente, esta versión ofrece dos motores: el primero de 1.6 litros con inyección multipunto y una potencia de 110 caballos de fuerza; mientras que el segundo tiene una inyección de combustible directa, misma que le permite alcanzar una velocidad máxima de 195 km/h con 115 caballos de fuerza.

Sus principales atributos son:

Vidrios tintados.

Full link Wired & Wireless (Media system).

Sistema de alarma antirrobo.

Rines de aluminio de 17".

Faros full LED y faros para niebla.

Sensor de estacionamiento delantero y trasero.

Aire acondicionado Climatronic.

Pantalla touch a color de 9.2".

Keyless advanced (apertura de puertas y botón de encendido).

Cargador inalámbrico para smartphone.

El Seat Ibiza2026 cuenta con un nuevo diseño deportivo. Foto Seat

¿En cuánto quedan las mensualidades del Seat Ibiza 2026?

La versión Style del Seat Ibiza 2026 tiene un precio en lista desde $359,900; la Xcellence va desde los $362,900; y la FR puede adquirirse desde los $406,900.

Actualmente, el fabricante mantiene una promoción de compra para la versión FR con planes como: pagos a 36 meses con una tasa del 4.99% y mensualidades desde los $4,799, con seguro y comisión por apertura gratis.

En cuanto a la versión Style, es posible comprarla a 24 meses con el plan Seat Total, que ofrece mensualidades calculadas a partir de un enganche del 39.96%. De igual manera, incluye seguro gratis durante el primer año.

Estas promociones aplican exclusivamente para unidades nuevas y permanecerán vigentes hasta el 30 de abril.

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