Si vives en el Estado de México y las placas de tu auto ya tienen 5 años, entonces es momento de solicitar el reemplacamiento 2026. Este proceso permite que los vehículos circulen de manera legal y evita sanciones.

Por eso, en Autopistas te decimos cuánto cuesta.

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¿Qué autos deben reemplacar este 2026?

Con el programa de reemplacamiento, las autoridades mexiquenses controlan el padrón vehicular, pero también sirve para prevenir delitos y fortalecer la seguridad pública.

Así que si las placas de tu auto fueron expedidas en 2021, o si cuenta con matrículas de 2020 y años anteriores, entonces te corresponde realizar el proceso.

Oficialmente, este programa arrancó el pasado 1° de abril y estará disponible hasta el próximo 31 de agosto. Para que lo tengas en cuenta, el calendario queda de la siguiente manera:

Abril: terminación de placa 1 y 2.

Mayo: placas que terminan en 3 y 4.

Junio: terminación de placas 5 y 6.

Julio: placas que terminan en 7 y 8.

Agosto: terminación de placas 9 y 0.

Para verificar cuántos años de vigencia tienen las placas de tu coche, entra al siguiente enlace y llena los campos solicitados https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca

Calendario de reemplacamiento 2026. Foto: Portal del Contribuyente Estado de México

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento en Edomex?

En el Edomex, el canje de placas tiene los siguientes precios:

Vehículos de carga: $2,425

Autos de uso particular: $1,161

Motos: $864

Para cumplir con esta obligación, el primer paso es agendar una cita en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp. Aquí mismo se genera el formato de pago y se efectúa.

Mientras que el día de la cita es indispensable presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Factura de origen o documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

La entrega de las nuevas placas se hace de manera presencia, o también hay envío a domicilio con un costo adicional.

¿Por qué debes reemplacar tu auto?

De acuerdo con el Portal de Servicios al Contribuyente, reemplacar es importante porque brinda beneficios como regularizar el patrimonio, la expedición de placas y tarjeta de circulación vigentes,incrementa el valor del auto y permite circular sin restricciones.

En cambio, no cumplir con el proceso puede ser motivo de sanciones administrativas y multas de hasta 20 UMAs, equivalentes a $2,346.

Asimismo, es posible que las placas de circulación vencidas sean retiradas y el coche se remita al corralón.

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