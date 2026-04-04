En la Ciudad de México y el Estado de México, la verificación vehicular es un proceso obligatorio, ya que permite medir los niveles de contaminantes emitidos por los automóviles y cuidar la calidad del aire.

Para que cumplas en tiempo y forma este procedimiento, en Autopistas te decimos si a tu auto le toca en abril de 2026.

Si tienes adeudos pendientes, debes regularizarte para hacer la verificación vehicular. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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¿Cómo queda el calendario de verificación en abril 2026?

La verificación vehicular es la revisión mecánica y visual de ciertos elementos de un coche, desde el tapón de gasolina y los filtros de aceite hasta la medición de hidrocarburos y otros gases. Así que antes de ir, asegúrate de haberle dado mantenimiento.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los vehículos eléctricos, híbridos y con matrículas de auto antiguo no están obligados a realizar este procedimiento.

Sin embagro, para el resto de unidades, el calendario de abril 2026 queda de la siguiente manera:

Autos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4; fecha límite el 30 de abril.

con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4; fecha límite el 30 de abril. Autos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2. Estos vehículos tienen desde el primero de abril hasta el 31 de mayo como fecha límite.

El calendario de verificación vehicular es el mismo en CDMX y Edomex. Foto: Gobierno del Estado de México

¿Cómo realizar la verificación vehicular en abril 2026?

El primer paso es programar tu cita: en la CDMX se saca dentro del sitio https://citasverificentros.cdmx.gob.mx/ y en el Edomex este es el portal https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/.

El siguiente paso es reunir tus documentos:

Identificación oficial vigente.

Copia de la factura del vehículo si es nuevo.

Comprobante de última verificación.

Tarjeta de circulación.

Comprobante de pago (se entrega el mismo día de la cita).

El tercer paso es presentarse el día de la cita con al menos 15 minutos de anticipación. Ya en el verificentro se realizará la inspección visual y mecánica.

Si tu auto no aprueba la verificación vehicular, por factores como un índice alto de emisión de contaminantes o fallas mecánicas, necesitas volver a realizar el proceso dentro del periodo estipulado para no pagar otra vez.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular este 2026?

Actualmente, el costo de la verificación vehicular en la CDMX es de $765; y en el Edomex depende del holograma:

Holograma 00: $1,196.56.

Holograma 0: $588.32.

Hologramas 1 y 2: $469.24.

Recuerda que si no cumples con esta obligación, podrías hacerte acreedor a restricciones de circulación, infracciones y hasta una multa por verificación extemporánea.

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