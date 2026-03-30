El robo de autos es un delito que en México se sanciona con 7 a 15 años de prisión; puede suceder en distintas modalidades, siendo las más comunes con lujo de violencia o uso.

Precisamente, el reporte de Reporte de robo y siniestralidad en autos, publicado en febrero 2026 por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), señala que el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla y Guanajuato son las entidades con mayores reportes.

Este documento también ofrece información detallada sobre las marcas y modelos que son el principal blanco de los delincuentes. ¿Cuáles son? Aquí te lo decimos.

En promedio, la AMIS registra 147 autos asegurados robados al día. Foto: Freepik

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¿Cuántos robos de autos acumula la Ciudad de México?

En su reporte, la AMIS contempla el robo de unidades aseguradas entre las que se incluyen vehículos pesados y de uso particular. En promedio, esta asociación señala que en México se roban 147 autos al día y 29 mil autos al año.

Específicamente, entre enero y febrero de 2026 se registraron 53,652 robos de unidades, lo que representa una disminución del 15.4% comparado con el mismo periodo de 2025, que registró 63,439 unidades.

De manera puntual, la Ciudad de México acumuló 4,777, ocupando en tercer lugar de la lista. Sin embargo, por encima de la capital se ubicó el Estado de México con 12,786 (primer lugar) y Jalisco con 6,077 (segundo lugar).

En el recuento siguieron Sinaloa con 4,090 unidades aseguradas robadas, Puebla con 3,523 y Guanajuato con 2,681, ocupando el cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente.

Entidades con mayor robo de autos 2026. Foto: AMIS

¿Qué modelos de autos son los más robados en México?

Dentro del mismo periodo, la AMIS señala que Nissan encabezó la lista marcas más robadas con 2,163 unidades, particularmente del modelo Versa.

En siguiente puesto lo obtuvo el fabricante Kenworth (tractocamiones) con 1,946 unidades aseguradas robadas, después Nissan con 1,470 unidades de la NP300, después Bajaj (motos) con 1,411 y Nissan con 1,163 unidades del March.

Marcas con mayor robo de autos 2026. Foto: AMIS

Otro dato que la AMIS presenta en su informe son las cifras de robo con violencia, donde cambian las marcas y modelos.

Por ejemplo, en el mismo intervalo, Kenworth (tractocamiones) ocupó el primer lugar con 1313 unidades robadas, en seguida Toyota con 555 unidades de la Hilux Pick Up, luego Freightliner (vehículos pesados) con 521, International con 476 y Semirremolques con 466 unidades tipo Caja Seca.

Marcas con mayor robo de autos con violencia 2026. Foto: AMIS

Y sobre el porcentaje de recuperación, la AMIS puntualiza que 1 de cada 3 autos robados se recuperan en otro estado diferente al que se sustrajeron.

Las anteriores cifras demuestran que el foco rojo, de este delito, se encuentra en los vehículos de carga.

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