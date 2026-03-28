La fecha para que los automovilistas del Estado de México con el refrendo 2026, y exenten la tenencia, se acerca. Pero para esto, primero deben saber cómo obtener el formato de pago a través de Internet. Si tú eres uno de ellos, en Autopistas te explicamos el procedimiento.

Si no pagas el refrendo a tiempo, tendrás que cubrir el costo total de la tenencia de Edomex. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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¿Cuál es la fecha límite para pagar el refrendo 2026 en Edomex?

La fecha límite para pagar el refrendo 2026 y acceder al subsidio del 100% de la tenencia, es el próximo 6 de abril. Su costo es de $990 para autos y $731 motos.

El refrendo vehicular es un pago anual obligatorio que para mantener vigentes las placas y circular legalmente. No es un impuesto como la tenencia, sino más bien una actualización del registro del auto ante el gobierno.

Si no lo pagas antes de la fecha indicada, puedes perder el beneficio del subsidio a la tenencia y generar multas o recargos. Y también imposibilita hacer otros trámites como la verificación o dificulta la venta del coche.

No pagar la tenencia y el refrendo puede traer sanciones. Foto: Portal de Servicios al Contribuyente, Edomex

¿Dónde obtener el formato de pago del refrendo y tenencia 2026?

Si quieres conseguir el descuento total en la tenencia, entonces debes obtener tu formato de pago en el Portal de Servicios al Contribuyente: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/. Una vez dentro, los pasos son:

Completa el formulario con las placas y CURP si eres persona física, o RFC en caso de que seas persona moral.

Posteriormente, el sitio te indicará si puedes acceder al subsidio o si tienes que pagar la tenencia completa, esto conforme tu historial de adeudos.

Descarga e imprime el formato de pago y efectúalo por medio de transferencia, depósito, tarjetas de débito y crédito, o en los establecimientos autorizados.

Guarda tu comprobante.

El pago de la tenencia y refrendo pueden reflejarse hasta en 72 horas. Foto: Freepik

¿Por qué es importante cumplir con la tenencia y refrendo?

No cumplir con estas responsabilidades puede traer infracciones, pagos moratorios, perdida en el subsidio vehicular, privación de otros trámites (como la verificación, reemplacamiento o cambio de propietario) y hasta dificultades para sacar tu auto del corralón

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