Kavak, la plataforma digital de compra, venta y gestión de autos seminuevos, reinauguró su sede en Artz Pedregal, al sur de la Ciudad de México, como parte de su estrategia para impulsar la formalización del sector automotriz y ampliar el acceso a vehículos en el país.

Durante el evento, autoridades locales destacaron el papel de la inversión privada en la formalización del sector automotriz. La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, y el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, subrayaron la importancia de seguir ampliando el acceso a opciones para la adquisición de vehículos en México, donde actualmente solo una minoría de la población logra incorporarse al mercado automotriz.

Kavak reinauguró su sede en Artz Pedregal. Foto: Cortesía

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Formalización del sector automotriz: ampliar el acceso, el principal reto

En México, solo 2 de cada 10 personas acceden a esquemas que les permiten adquirir un vehículo, lo que refleja una brecha importante en términos de acceso y movilidad.

Frente a este escenario, la compañía ha desarrollado soluciones que buscan facilitar el acceso a un automóvil, incluso para personas que no habían participado previamente en este mercado.

Tecnología y experiencia para un mercado más accesible

Tras su remodelación, la sede de Artz Pedregal se posiciona como una de las más avanzadas de la compañía en México, al integrar herramientas tecnológicas que permiten centralizar la información del usuario y ofrecer recomendaciones más precisas.

El espacio también amplía su capacidad de inventario y atención, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y acompañar al usuario en todo el proceso.

Actualmente, el 60% de las personas que adquieren un vehículo en esta sede lo hacen a través de esquemas que facilitan su acceso, lo que refleja una transformación en la manera en que los usuarios se integran al mercado automotriz.

Durante el evento, autoridades locales destacaron el papel de la inversión privada en la formalización del sector automotriz. Foto: Cortesía

Más personas acceden a su primer auto

Uno de los datos más relevantes es que 4 de cada 10 usuarios de Kavak están adquiriendo el primer automóvil de su vida, lo que evidencia el impacto de este modelo en la inclusión y en la ampliación del acceso a la movilidad.

La integración de tecnología, datos y servicios en una sola plataforma ha permitido simplificar procesos y reducir barreras para nuevos usuarios.

Un modelo que busca escalar

De cara al futuro, Kavak planea replicar el modelo de Artz Pedregal en otras sedes, utilizando este espacio como referencia para fortalecer sus capacidades operativas y tecnológicas.

La empresa busca consolidar un ecosistema que facilite el acceso a vehículos confiables y permita que más personas se integren al mercado automotriz en México y otros mercados.

Nueva sede en Artz Pedregal. Foto: Cortesía

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