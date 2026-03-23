Si utilizas tu auto con frecuencia, entonces debes saber que existen diversos métodos de conducción para ahorrar gasolina. Y uno de ellos es utilizar el freno motor.

¿Por qué disminuye el consumo de combustible? En Autopistas te explicamos lo que hay detrás de esta sencilla acción.

El freno de motor disminuye la velocidad del vehículo sin la necesidad de utilizar los frenos. Foto: Freepik

Leer también Qué pasa si a tu auto de gasolina premium le pones magna para ahorrar dinero

¿Para qué sirve usar el freno de motor?

La fabricante Renault explica que usar el freno de motor es una técnica de manejo que busca disminuir la velocidad del vehículo, pero sin utilizar el sistema de frenado; funciona a partir de la relación de las marchas con los engranajes y la introducción de combustible, regulada a través del pedal del acelerador.

Es un método de conducción que involucra otros componentes del auto como la transmisión, la tracción y el motor para lograr el frenado, por lo que comúnmente se utiliza en pendientes pronunciadas.

Una de las principales razones por las que deberías aprovecharlo es el ahorro de gasolina. ¿La razón? Al momento de pausar la aceleración, el auto continúa en marcha a una velocidad engranada y este sistema reduce o finaliza temporalmente el suministro de combustible. Gracias a eso permite manejar sin gastar combustible de más.

Otros beneficios de usar el freno de motor en la conducción, de acuerdo con Ford, son:

Minimizar la fatiga de los discos y pastillas de frenado.

Evitar el desgaste prematuro y el sobrecalentamiento de los frenos.

Disminuir el uso del pedal de frenado.

Prevenir gastos en el mantenimiento de pedales.

Mejorar el control del auto, sobre todo en pendientes.

Mantener una velocidad estable.

Incrementar la seguridad al conducir.

Puedes aplicar el freno de motor para manejar con mayor protección en pendientes. Foto: Freepik

¿Cómo utilizar el freno de motor?

Para utilizar el freno de motor correctamente, haz lo siguiente:

Establece la marcha adecuada de tu auto de manera secuencial: en coche estándar puedes optar por tercera o segunda, dependiendo la velocidad a la que vayas y el terreno por el que conduzcas. Y en los coches automáticos, para frenar con motor debes soltar el acelerador y cambiar a modo manual.

En seguida, reduce la velocidad del vehículo con ayuda del acelerador.

Una vez que hayas alcanzado la velocidad deseada, suelta el pedal del acelerador para que el motor tome el control.

Si tu vehículo tiene indicador de revoluciones por minuto (RPM), verifica que se encuentre en un rango de entre 2,000 a 3,000 RPM para lograr el frenado con el motor.

Al final, el motor proporcionará resistencia y el vehículo comenzará a desacelerar. En caso de que sea necesario, ajusta la marcha para mantener una velocidad constante.

Importante: nunca cambies a neutral durante una bajada, así evitarás la pérdida de tracción y maniobrabilidad del vehículo.

El freno de motor puede serte de gran ayuda para ahorrar gasolina, cuidar los componentes de tu auto y proteger tu integridad al momento de conducir. ¿Ya lo conocías?

Leer también Las 2 infracciones que darán a las motos que circulen entre carriles en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters