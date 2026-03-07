Uno de los aspectos que se toman en cuenta al comprar un auto es su consumo de gasolina. El combustible aumenta de precio de manera constante y eso provoca que los conductores busquen formas de optimizar su rendimiento.

Por fortuna, existen diversas prácticas y hábitos de conducción que puedes implementar para gastar menos gasolina, mantener la potencia y no desperdiciar tu dinero. Sigue leyendo para saber cómo lograrlo.

Aprende a ahorrar gasolina y conducir con la misma velocidad que siempre. Foto: Freepik

¿Cómo ahorrar gasolina sin perder potencia?

Muchas personas creen que para ahorrar gasolina es necesario conducir lento siempre; no obstante, con un par de consejos es posible obtener el mismo desempeño del vehículo (velocidad y respuesta) sin aceleraciones innecesarias ni desperdicio de combustible.

Dale mantenimiento al motor

De acuerdo con el fabricante de autos RAM, el mantenimiento del motor es clave para que no gaste demasiada gasolina y alcance un buen nivel de desempeño.

Y para eso, se recomienda revisar periódicamente:

El estado y limpieza del filtro de aire

La calidad del aceite del motor

Las bujías

El sistema de inyección

Este mismo fabricante explica que un motor afinado puede mejorar la eficiencia del combustible en un 10%, además de extender la vida útil del vehículo.

Conduce a velocidad moderada

Si quieres ahorrar combustible, no debes forzar al motor a trabajar de más; en cambio, conducir a velocidad constante permite un desempeño óptimo y un consumo moderado. Mantente entre los 60 y 90 km/h.

Asimismo, evita los cambios repentinos de velocidad y frenar de manera brusca.

Modera el uso del aire acondicionado

Según los expertos de Ford, evitar usar el aire acondicionado en momentos innecesarios puede reducir el consumo de gasolina hasta un 12%.

En lugar de utilizar este sistema, conduce con las ventanas abiertas.

Checa la presión de las llantas

Otro tip clave es inflar las llantas a los niveles de aire recomendados por el fabricante.

Y es que, tal como lo indica Volkswagen, los neumáticos con una presión baja suelen aumentar la resistencia del vehículo y esto provoca que el carro consuma más gasolina.

No cargues peso innecesario

Los vehículos que transporten peso adicional también consumen más combustible. Por lo tanto, es importante que no cargues con maletas, bicicletas u otros objetos que obliguen al motor a trabajar de más.

De igual manera, el fabricante RAM sugiere evitar el uso de barras de techo o portaequipajes si no se necesitan, por ejemplo, en viajes cotidianos.

El peso innecesario en el auto incrementa el consumo de gasolina. Foto: Freepik

¿Cuánto rinde la gasolina en promedio?

Para un auto compacto, en promedio, el consumo de gasolina regular en ciudad es de 10 a 15 kilómetros por cada litro. Sin embargo, en carretera puede ser de 15 a 20 kilómetros por litro, pues se requieren mayores velocidades por periodos prolongados.

Para saber exactamente el rendimiento de tu auto, Volkswagen recomienda utilizar el siguiente método:

Llenar el tanque por completo.

Registrar el kilometraje actual del auto.

Conducir hasta que el tanque esté casi vacío.

Volver a llenar el tanque.

Anotar el nuevo kilometraje.

Calcular la distancia recorrida: restar el kilometraje inicial del kilometraje actual para obtener la distancia total recorrida.

Dividir la distancia recorrida entre la cantidad de combustible utilizada.

Recuerda que ahorrar gasolina es una ventaja tanto para tu bolsillo como para el medio ambiente.

