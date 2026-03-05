El Nissan Versa 2026 ha llegado a México y, pese a que tiene cambios importantes, sigue siendo uno de los vehículos más buscados gracias a su espacio amplio, diseño moderno y rendimiento de gasolina.

Hoy en Autopistas te contamos cuál es la versión más barata de la nueva serie y cuáles son sus características para que las tengas presentes por si estabas penando en comprarlo.

EL Nissan Versa 2026 llega con un rediseño moderno y de toques deportivos. Foto: Nissan México

Leer también Tenencia CDMX: Esta es la fecha límite para obtener descuento del 100%

¿Cuál es la versión del Nissan Versa 2026 más barata?

El Nissan Versa 2026 Sense TM es la versión más barata; su nombre significa que es un auto con equipamiento básico o de entrada y que ofrece Transmisión Manual para los cambios de velocidad.

De acuerdo con su ficha técnica, cuenta con botón de encendido y apagado; motor de 1.6 litros de 4 cilindros; transmisión manual de 5 velocidades; 110 libras-pie de torque; y alcanza una potencia de 118 caballos de fuerza a 6,300 RPM.

En el interior encontramos asientos con ajuste manual para el conductor y el copiloto; cristales eléctricos con apertura de un solo toque; y seguros eléctricos. Gracias a esto, se percibe como un vehículo básico pero más digital, cómodo y con apariencia premium.

Otro dato que debes saber es que su diseño ha sido completamente renovado, con una apariencia más deportiva y futurista que las generaciones anteriores. Integra faros delanteros y traseros con luz LED; espejos exteriores abatibles con ajuste eléctrico; y rines de acero 15" con acabados cromados.

Sobre la conectividad, incluye controles de audio; manos libres (Bluetooth); puerto de conexión USB; sistema de audio AUX; y Nissan Connect Finder, servicio que permite conectar el auto con el teléfono o computadora.

A pesar de ser la versión más accesible, su punto más fuerte es la seguridad. Por ejemplo, viene equipado con alarma antirrobo e inmovilizador; frenado inteligente de emergencia; alerta de colisión frontal; asistente de ascenso en pendientes; sensores de reversa; 6 bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina.

El su mismo sitio, el fabricante indica que este sedán es el mejor Versa hasta la fecha, con su diseño moderno y mayor número de tecnologías.

El Nissan Versa 2026 ofrece el mayor número de tecnologías en la serie. Foto: Nissan México

¿Cuánto cuesta el Nissan Versa 2026 Sense TM?

La versión más económica del Nissan Versa 2026 tiene un precio que va desde los $382,900. Actualmente, el fabricante ofrece un plan de pago con mensualidades de $6,464; esta oferta contempla un enganche de $153,160.

Leer también Toyota RAV4 2026: precios y versiones en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters