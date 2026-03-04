Toyota presenta en el país la sexta generación de la Toyota RAV4 HEV, uno de sus modelos más emblemáticos y, por primera vez, híbrido eléctrico en todas sus versiones. La nueva Toyota RAV4 HEV 2026 estrena un diseño más recto y limpio, suma mayor equipamiento tecnológico e incorpora Connected Services, debutando esta plataforma en un vehículo de la marca en México.

Desde su llegada al mercado nacional en 2003, RAV4 ha destacado por su equilibrio entre eficiencia, desempeño y confiabilidad. En 2019 marcó un precedente al convertirse en el primer SUV híbrido eléctrico de la marca en México; hoy, en esta nueva generación, la electrificación se extiende a toda la gama.

“Con la nueva generación de RAV4 HEV damos un paso decisivo en nuestra estrategia de electrificación: hoy, más del 60% de nuestro portafolio ofrece una alternativa híbrida eléctrica, y contamos ya con siete modelos con el 100% de sus versiones híbridas eléctricas”, señaló Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

Diseño renovado y carácter más definido

La Toyota RAV4 HEV 2026 adopta líneas exteriores más limpias y cuadradas. La defensa delantera al color de la carrocería es un distintivo en todas las versiones, mientras que la nueva variante Woodland HEV apuesta por un enfoque más aventurero con molduras negras que refuerzan su carácter todoterreno.

Toda la gama integra faros delanteros y de niebla LED con encendido y apagado automático, así como rines de aluminio: 17” en LE HEV, 18” en XLE HEV y Woodland HEV, y 20” en Limited HEV. XLE HEV y Woodland HEV cuentan con quemacocos, mientras que Limited HEV ofrece techo panorámico. Todas incorporan rieles en el techo.

En equipamiento exterior también destaca el parabrisas laminado acústico con filtro UV en todas las versiones, y sistema de deshielo en Woodland HEV.

Sistema híbrido más eficiente y potente

La nueva generación de la Toyota RAV4 HEV integra un motor de 2.5 litros de cuatro cilindros, combinado con un motor eléctrico sincrónico de imanes permanentes.

LE HEV y XLE HEV desarrollan 226 HP y ofrecen un rendimiento combinado de 27.7 km/l.

Woodland HEV alcanza 236 HP con un rendimiento de 25.3 km/l.

Limited HEV también entrega 236 HP, con 23.2 km/l combinados.

Todas las versiones cuentan con transmisión de engranaje planetario con seis velocidades simuladas y están construidas sobre la arquitectura TNGA. LE HEV y XLE HEV integran modos ECO, PWR, EV y NORMAL; Woodland HEV y Limited HEV amplían la experiencia con SPORT, CUSTOM, TRAIL y SNOW.

Primer Toyota en México con Connected Services

Uno de los grandes diferenciales es la incorporación de Connected Services, que incluye:

Service Connect (alertas de mantenimiento y comunicación con distribuidor)

Safety Connect (botón SOS, asistencia en el camino y localizador)

Remote Connect (operación remota desde smartphone)

Drive Connect (información de tráfico en tiempo real)

Drive Recorder (registro de eventos mediante cámaras)

El sistema multimedia se complementa con pantalla táctil de 10.5”, pantalla MID de 12.3”, audio de 6 bocinas o sistema JBL de 9, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, múltiples puertos USB tipo C y cargador inalámbrico (según versión). Woodland HEV añade cámara Multi Terreno.

Interior más confortable y funcional

El interior evoluciona con botón de encendido y Smart Key en toda la gama. Los asientos delanteros son manuales en LE HEV y eléctricos con soporte lumbar en XLE HEV y Woodland HEV, que además incorpora asientos calefactables. Limited HEV eleva la experiencia con mayor equipamiento premium.

La versión Woodland HEV incluye una práctica caja fría y caliente, mientras que la mayoría de las versiones integran volante y palanca forrados en piel.

Seguridad de última generación

La Toyota RAV4 HEV 2026 incorpora Toyota Safety Sense 4.0, que integra:

Sistema de Pre-Colisión (PCS)

Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA)

Asistencia de Trazado de Carril (LTA)

Luces altas automáticas (AHB)

Alerta de cambio de carril (LDA)

A ello se suma el Star Safety System y múltiples asistencias como DRCC, BSM, RCTA, HAC, DAC, TRAC, Brake Hold y sensores de estacionamiento. En seguridad pasiva, ofrece 8 bolsas de aire y sistema ISO-FIX/LATCH.

“El impacto de este ícono en México se refleja al haber superado las 220 mil unidades comercializadas en el país, posicionándose como uno de los tres modelos más queridos por los conductores mexicanos”, destacó Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México.

Versiones y precios en México

La Toyota RAV4 HEV 2026 ya está disponible en el país en cuatro versiones:

LE HEV – $650,300 MXN

XLE HEV – $712,000 MXN

Woodland HEV – $816,800 MXN

Limited HEV – $898,500 MXN

Además, la marca adelantó la próxima llegada de la variante PHEV, que permitirá conducción totalmente eléctrica sin renunciar a la versatilidad del sistema híbrido. Ésta llegará a finales del semestre, con potencia que podría estar por encima de los 300 caballos de fuerza.

Con este lanzamiento, Toyota consolida su liderazgo en electrificación en México y reafirma a RAV4 HEV como un SUV preparado para distintos estilos de vida, combinando eficiencia híbrida, tecnología avanzada y la confiabilidad que distingue a la marca.

