En 2025, Estados Unidos y Japón lograron un acuerdo comercial en el que se pactó una reducción del 25% al 15% de los aranceles estadounidenses sobre los autos japoneses, asimismo, el país asiático mostró disposición de abrir su mercado a ciertos productos extranjeros.

Gracias a este acuerdo, Honda exportará dos modelos fabricados en Estados Unidos a su mercado nacional a partir de la segunda mitad del año en curso, los cuales ya se exhibieron en el Salón del Automóvil de Tokio 2026 en enero. En Autopistas te contamos qué autos se venderán en la tierra del sol naciente.

Por primera vez en 40 años, se venderá un Acura en Japón. Foto: Honda Acura

¿Cuáles son los modelos que Honda exportará a Japón?

Los modelos que Honda exportará a Japón son el Acura Integra Type S y el Honda Passport TrailSport Elite, lo que marca un momento importante para la historia del fabricante de autos, ya que será la primera vez en 40 años que un modelo de su división de lujo se venda en territorio japonés.

Cabe destacar que ambos modelos se comercializarán con las especificaciones estadounidenses, por ejemplo, la configuración izquierda del volante se mantendrá, a pesar de que en Japón el volante se encuentra a la derecha.

El Acura Integra Type S y el Honda Passport TrailSport Elite serán parte de una serie de autos fabricados en Estados Unidos que entrarán al mercado japonés luego del acuerdo comercial alcanzado por ambos países.

¿Cuáles son las características del Acura Integra Type S y del Honda Passport TrailSport Elite?

El Acura Integra Type S es un deportivo compacto de alto rendimiento que se caracteriza por su potencia, maniobrabilidad sencilla, frenado rápido y giros firmes, asimismo, es un auto que alcanza grandes velocidades.

Este modelo de lujo cuenta con un motor de 2.0 L turboalimentado de 315 caballos de fuerza, transmisión manual de 6 velocidades con cambios cortos y salida de escape triple con válvula de escape activa, además, cuenta con pinzas de freno monobloque delanteras Brembo que sujetan los rotores de mayor tamaño.

El Integra Type S está equipado con la tecnología de seguridad más AcuraWatch, que ayuda a evitar colisiones y mitigar la gravedad de un impacto, además de otros sistemas que asisten al conductor y protegen a los pasajeros. El precio en México va desde $1,165,900 pesos con mensualidades desde $11,029 pesos.

Este compacto deportivo se caracteriza por su potencia y rendimiento. Foto: Honda Acura

Por otro lado, el Honda Passport TrailSport Elite es una SUV diseñada para terrenos complicados, pues cuenta con un motor V-6 de 3.5 L con 285 caballos de fuerza y una transmisión automática de 10 velocidades, además, está equipada con neumáticos y suspensión calibrada para todo terreno, lo que proporciona estabilidad y potencia.

En cuanto al interior, cuenta con capacidad para cinco adultos y la cabina está diseñada para ofrecer total confort a los pasajeros, asimismo, cuenta con sistemas de seguridad avanzados para facilitar la conducción. Su precio inicial en Estados Unidos es de $44,950 dólares.

Este modelo está diseñado para recorrer caminos complicados. Foto: Honda

Con la exportación de estos dos modelos, la industria automotriz queda a la expectativa de qué otros vehículos podrán entrar al mercado japonés, pues con el acuerdo comercial que redujo el porcentaje de aranceles se sentaron las bases de una apertura más diversa.

