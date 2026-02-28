La temporada de calor no solo afecta a las personas, también tiene un impacto considerable en los vehículos. Las altas temperaturas pueden provocar fallas mecánicas, desgaste prematuro de piezas y deterioro de componentes esenciales si no se toman medidas preventivas.

Por eso, es fundamental comprender qué efectos tiene el calor sobre un automóvil y cómo podemos mitigarlos con cuidados sencillos pero eficaces.

El sol puede provocar sobrecalentamiento en el motor. Foto: Unsplash

¿Qué le hace el calor a tu carro?

El calor extremo es uno de los desafíos más severos para los autos, sobre todo durante el verano o cuando se presentan olas de calor. Componentes vitales como el motor, el sistema de refrigeración y la batería funcionan más exigidos en estas condiciones, lo que puede llevar a un rendimiento deficiente o incluso fallas si no se revisan regularmente.

Además, las altas temperaturas pueden aumentar la presión de los neumáticos, acelerar el desgaste de mangueras y correas, y hacer que el interior del vehículo se torne incómodamente caliente y susceptible a daños en el tablero o en los asientos, esto de acuerdo con Volkswagen México.

Uno de los mayores riesgos en verano es el sobrecalentamiento del motor. Un sistema de refrigeración que no se revisa puede fallar, llevando a que el motor trabaje a temperaturas peligrosas.

También, el calor puede degradar la batería más rápido, reduciendo su vida útil y dejando tu auto sin energía cuando más lo necesitas.

¿Cómo cuidar tu auto en época de calor?

1. Revisa el sistema de enfriamiento

Mantener el sistema de refrigeración en buenas condiciones es fundamental para evitar sobrecalentamientos. Asegúrate de que el nivel de refrigerante esté correcto y que no existan fugas.

Según Volkswagen, componentes como el radiador, el ventilador y el termostato también deben funcionar correctamente, especialmente en días muy calurosos.

2. Controla la presión y estado de las llantas

Las llantas sufren con el calor porque la presión interna tiende a aumentar. Si no se ajusta adecuadamente, esto puede causar desgaste irregular o incluso reventones.

En ese sentido, Ford recomienda inspeccionar la presión regularmente y ajústala según las especificaciones del fabricante.

El sol también puede dañar la pintura del auto. Foto: Unsplash

3. Cuida el aire acondicionado

Un sistema de aire acondicionado bien mantenido no solo hace más cómodo el viaje, también ayuda a disminuir la carga térmica dentro del vehículo.

Encenderlo correctamente y someterlo a mantenimiento frecuente ayuda a que no pierda capacidad de enfriamiento y funcione eficientemente en los días más cálidos.

4. Revisa la batería

El calor extremo puede acelerar la degradación de la batería. Verifica que esté bien sujeta y que los terminales estén limpios para evitar corrosión.

De acuerdo con Ford, si la batería tiene más de tres o cinco años, considera cambiarla antes de que falle en un momento crítico.

5. Protege tu auto del sol directo

Estacionar a la sombra o usar parasoles ayuda a reducir el impacto del sol directo. Esto no solo mantiene el interior más fresco, sino que también reduce la exposición continua de la pintura y los plásticos al calor, minimizando el desgaste de superficies y componentes.

Un auto expuesto directamente al sol puede alcanzar altas temperaturas en el interior. Foto: Unsplash

La época de calor exige un poco más de atención al mantenimiento del auto, pero con estos consejos puedes reducir riesgos, prolongar la vida útil de tus componentes y viajar más seguro y cómodo.

