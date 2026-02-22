¿Cuánto cuesta el Volkswagen Virtus 2026 más barato?

Como sabemos que elegir un auto va más allá del color, hoy te presentamos las cualidades del Volkswagen Virtus 2026 , que podría ser una opción si es que planeas estrenar auto.

Este modelo ya se encuentra en México y aparece con grandes promesas para los viajes cotidianos, en familia y hasta de trabajo. Pero, ¿cuánto cuesta cada versión? En Autopistas te lo decimos.

Existen 3 versiones disponibles del Volkswagen Virtus 2026. Foto: Volkswagen México

¿Qué ofrecen las versiones del Volkswagen Virtus 2026?

Actualmente, existen tres versiones del Volkswagen Virtus 2026: Trendline, Comfortline y Highline, todas con características que los hacen destacar dentro del sector automotriz.

Aspectos generales

Este auto cuenta con un motor de 1.6 L - 1.0 L TSI, transmisión Tiptronic 6, potencia de 114 caballos de fuerza, torque de hasta 178 Nm y un rendimiento Combinado de 16.1 km/l.

Además, integra sistemas avanzados de seguridad, 6 bolsas de aire, argollas de sujeción ISOFIX para fijar asientos para niños, sistema de alarma antirrobo y sistema de control de presión de neumáticos.

Versión Trendline

Integra un asistente de luz de marcha con función "coming home", así como con limitador de velocidad, aire acondicionado con filtro de carbón activo, central de cerraduras con control remoto, conexión de intervalos del limpiaparabrisas con sensor de luz, retrovisor exterior con ajuste eléctrico.

Si hablamos del exterior, destaca por sus faros principales y luces traseras con tecnología LED, y rines de acero con tapón de 15".

El interior, el asiento del conductor cuenta con ajuste de altura y asientos delanteros standard, así como tapizados en tela y un volante multifunción.

En cuanto a conectividad, ofrece 4 altavoces, App-Connect para Apple CarPlay y Android Auto, computadora de viaje, interfaz de teléfono, puerto USB Tipo-A y radio con pantalla touch de 7".

La versión Trendline es la más básica del Volkswagen Virtus 2026. Foto: Volkswagen México

Versión Comfortline

Además del asistente de luz de marcha con función "coming home", esta versión incorpora un control de asistencia para arranque en pendientes, control de velocidad crucero adaptativo con limitador de velocidad, cámara de visión trasera y "Front Assist: Asistente de frenada de emergencia".

En el rubro de conectividad, implementa 8 altavoces, cuadro de instrumentos digital, interfaz USB-C y toma de carga USB, interfaz de teléfono, radio con pantalla touch de 10", sin sistema de navegación y VW Wire & Wireless App-Connect.

Si buscas actitud en el interior de tu auto, el auto suma paquete cromo, pedales estándar, palanca de cambios en piel, reposabrazos central delante, respaldo de asientos traseros (60/40), tapizado de asientos en cuero sintético y volante multifunción de cuero.

La versión Comfortline cuenta con "Front Assist: Asistente de frenada de emergencia". Foto: Volkswagen México

Versión Highline

Las funciones de los asistentes de manejo son iguales a las de la versión Comfortline; sin embargo, ésta destaca por funcionalidad ya que tiene climatizador Climatronic con filtro combinado activo, retrovisor exterior ajustable eléctricamente, retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático, sensor de lluvia y sistema de cierre, y arranque sin llave Keyless Access sin SAFELOCK.

En el exterior se pueden apreciar faros antiniebla y una luz de curva estática, además de rines de aluminio 17", techo corredizo/deflector de cristal y con accionamiento eléctrico y solar.

La versión Highline es la más completa y cuenta con techo corredizo. Foto: Volkswagen México

¿Cuánto cuesta el Volkswagen Virtus 2026 más barato?

La versión más barata del auto es la Trendline y tiene un precio de $351 mil 490; le sigue la Comfortline con un precio de $423 mil 490; y al final, la Highline que cuesta $449 mil 490.

Como dato extra, el Volkswagen Virtus 2026 incluye beneficios como 5 años de garantía defensa a defensa o hasta 100 mil km, seguro de robo de autopartes, asistencia vial y protección de llantas.

