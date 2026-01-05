En 2025 Volkswagen presentó al mundo su nuevo modelo, el ID. Polo, un auto 100% eléctrico que integra tecnología digital avanzada de última generación para quienes gustan de los hatchbacks, pero faltaba algo muy importante, cómo se vería por dentro.

Volkswagen celebró el inicio del 2026 ofreciendo un primer vistazo a la cabina del ID. Polo, esta es descrita como innovadora, completamente rediseñada, optimizada sistemáticamente y con el encanto de los años 80. En Autopistas te contamos los detalles.

Las pantallas de la cabina se transforman en las clásicas del Golf I de los años 80. Foto: Volkswagen

Una nueva generación de cabinas

El interior del auto, está diseñado para centrarse en el funcionamiento intuitivo, por ello se incluyeron botones físicos de alta calidad y materiales reciclados, con el fin de que el usuario sienta más confianza y estabilidad.

Además cuenta con un nuevo software que incorpora funciones como conducción con un solo pedal, asistentes de estacionamiento avanzados y una nueva generación de Travel Assist, de forma opcional.

“Nuestra nueva arquitectura interior, comenzando con el nuevo ID. Polo, eleva la experiencia del cliente a un nuevo nivel: con líneas limpias, materiales de alta calidad y un entorno operativo intuitivo con botones físicos y pantallas de nueva estructura”. Explica Kai Grünitz, miembro de la junta directiva de desarrollo técnico de Volkswagen.

Otros elementos que conforman la cabina del I.D Polo de Volkswagen son:

Volante multifunción.

Pantalla táctil de 33 cm del sistema de infoentretenimiento.

Cabina digital detrás del volante.

Botones para las funciones climáticas.

Controlador giratorio para operación de audio.

Finalmente, como parte de un guiño al pasado, el equipo de diseño implementó una función que los nostálgicos amarán.

Basta con presionar un botón en el volante o a través del sistema de infoentretenimiento, para que las pantallas digitales de la cabina se transformen en las clásicas del Golf I de los años 80.

El volante multifunción cuenta con botones para mejorar la experiencia del usuario. Foto Volkswagen

¿Cuánto costará el nuevo Volkswagen ID. Polo?

El nuevo Volkswagen ID. Polo ha sido tema de conversación durante un tiempo, en septiembre del 2025, Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, confirmó que el prototipo ID.2all cambiaría de nombre a ID. Polo.

Este tiene un precio de salida de 25 mil euros, lo cual lo hace un auto eléctrico bastante accesible y económico y se fabricará en Martorell, Barcelona.

