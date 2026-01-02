El Año Nuevo no solo son uvas y buenos deseos. A veces también son ajetreos e imprevistos. Este inicio de año, Guerrero fue el epicentro de un sismo de 6.5°, cuyas ondas sísmicas se sintieron en varios estados del país, incluida la Ciudad de México.

México se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Por eso, hablar de prevención ya forma parte de nuestra rutina: en el trabajo, en la escuela, en casa… y también cuando vamos al volante. Y es que, si un temblor ocurre mientras manejamos, es importanteque conozcas el protocolo de seguridad para evitar riesgos.

En la autopista, saber qué hacer durante un sismo dentro del auto puede marcar la diferencia. Aquí te contamos qué recomiendan las autoridades, de acuerdo con Capufe (Caminos y Puentes Federales).

¿Qué hacer si tiembla mientras estoy manejando?

Si vas conduciendo y escuchas la alerta sísmica —ya sea en el celular o en altavoces públicos— lo primero es mantener la calma y estar atento al entorno. Después:

Disminuye la velocidad de manera gradual.

de manera gradual. Enciende las luces intermitentes

Oríllate y detente en un lugar seguro , lejos de estructuras que puedan colapsar: espectaculares, puentes, árboles o postes.

, lejos de estructuras que puedan colapsar: espectaculares, puentes, árboles o postes. Permanece dentro del auto . Puedes retirar el cinturón solo si existe la posibilidad de poder salir.

. Puedes retirar el cinturón solo si existe la posibilidad de poder salir. Si el movimiento es intenso, adopta una posición de protección (fetal), alejando rostro y torso de ventanas.

(fetal), alejando rostro y torso de ventanas. Espera a que el sismo termine y revisa el camino antes de avanzar: podría haber grietas, derrumbes, autos detenidos o accidentes .

y revisa el camino antes de avanzar: podría haber . Sintoniza la radio o canales oficiales para recibir información y reportes de seguridad vial.

El vehículo funciona como una barrera parcial ante objetos que caen y te da estabilidad en medio del movimiento del suelo.

Qué no debes hacer durante un sismo en tu auto

Tan importante como saber qué hacer, es evitar acciones que aumentan el riesgo:

No te detengas bajo edificios altos (cinco pisos o más).

(cinco pisos o más). Evita estacionarte junto a postes o cables eléctricos .

. No te metas debajo del auto buscando refugio.

buscando refugio. No continúes manejando durante el movimiento si no es estrictamente necesario.

Conducir en México y los sismos: prevención que salva

Los sismos en México son parte de nuestra realidad por la ubicación del país. No se pueden predecir, pero sí podemos reducir riesgos con información clara y protocolos simples de seguridad vial.

Saber qué hacer en un temblor mientras manejas es una herramienta que protege tu vida y la de quienes viajan contigo. Y es que, en carretera o ciudad, seguir las recomendaciones de Capufe y Protección Civil ayuda a mantener el control en medio de la emergencia.

