Hoy en día, tener un automóvil es esencial para trasladarse de un lugar a otro con la mayor comodidad posible. Por ello, marcas como Volkswagen han lanzado modelos actualizados que se ajustan a esta necesidad de los usuarios, por ejemplo, el 2026.

De acuerdo con el fabricante alemán, este vehículo llega bajo el lanzamiento del Volkswagen Golf GTI Edition 50, edición que conmemora el quincuagésimo aniversario del modelo y que, además, tendrá otra versión especial en 2026.

Hoy en Autopistas te contamos cómo es el Golf GTI 2026 y cuál es su precio por si estás interesado en estrenar coche antes de finalizar el año.

El Golf GTI 2026 fue lanzado al mercado el septiembre pasado. Foto: Volkswagen
¿Qué ofrece el nuevo Golf GTI 2026?

Aunque hace algunos meses se especulaba que la llegada del Golf GTI 2026 a nuestro país sería a principios del siguiente año, ya comienzan a verse unidades en las sucursales de México.

Thomas Schäfer, CEO de esta marca, indicó durante la presentación del modelo, el pasado mes de junio, que no solo es el GTI más potente hasta ahora, sino también el más fiel a la fórmula que enamoró al mundo en 1976, momento en que apreció por primera vez en la historia.

Las principales características de la nueva versión del Golf GTI 2026, que aparece con mayor velocidad y una estética elegante, son:

  • Motor 2.0 L TSI y 370 Nm transmisión DSG 7 shift by wire.
  • 261 caballos de fuerza (Hp).
  • Rines de aluminio pulido 18" Jerez.
  • Asientos Top Sport Premium parcialmente hechos de piel.
  • Radio con pantalla touch a color de 12.9".
  • Sistema de sonido harman/kardon con subwoofer.
  • Llantas de aleación de 19“ y neumáticos semi-slick Bridgestone Potenza Race.
  • Sistema de escape de titanio Akrapovič.
  • Está disponible en los colores blanco puro, gris piedra lunar, negro granadilla, verde musgo oscuro y rojo tornado.

Por si fuera poco, este auto ofrece las mejores medidas de seguridad de conformidad con la NOM-194-SE-2021, entre las que destacan:

  • Lane Assist, que guía a los pasajeros si se desvían de su camino.
  • Light Assist, que utiliza sensores para activar un mecanismo de luces de precaución si hay otros autos cerca.
  • Cuenta con 7 bolsas de aire distribuidas en 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y una delantera.
El Golf GTI 2026 cuenta con cinco años de garantía. Foto: Volkswagen
¿Cuál es el costo del Golf GTI 2026 en México?

Como podrás ver, el 2026 llega al mercado de los vehículos tipo sedán con buen nivel de equipamiento y potencia. Ya sea para el uso diario o para viajes por carretera, sus 261 caballos de fuerza y motor de 2.0 L le permiten correr en cualquier terreno.

Su costo en México es de $839,990, así que si estás interesado en comprarlo… ve rompiendo el cochinito.

