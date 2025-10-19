Más Información

Descuentos en restaurantes: 5 lugares para comer delicioso sin gastar de más

Día de Muertos 2025: Cómo hacer velas aromáticas caseras para tu ofrenda

Día de Muertos 2025: Cómo preparar calaveritas de azúcar caseras para tu ofrenda

Cómo crear una rutina de sueño saludable y despertar con más energía

¿Para qué sirve licuar pepino con bicarbonato? Conoce sus beneficios

En la Ciudad de México, estacionarse en una zona con puede resultar sencillo. Sin embargo, tienes que saber que no todos los polígonos funcionan igual, específicamente por el horario.

La Secretaría de Movilidad establece lineamientos particulares para el uso del sistema EcoParq, sobre todo cuando se trata de días feriados. Para que te evites una o la colocación de un candado inmovilizador, popularmente conocido como "araña", aquí te damos los detalles.

Ls parquímetros son operados por el servicio EcoParq. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
¿Qué es el sistema EcoParq de la CDMX?

EcoParq es un sistema del Gobierno de la Ciudad de México, operado por la Secretaría de Movilidad, que tiene por objetivo mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público por medio del ordenamiento del estacionamiento de la vía pública, ello a través de los .

De acuerdo con Servicios Metropolitanos, los parquímetros funcionan mediante el pago de una tarifa autorizada en una zona delimitada. Actualmente, el costo es de $3.25 por cada 15 minutos; en caso de no pagarlo, se colocará un candado inmovilizador.

¿Cuáles son los horarios de los parquímetros de la CDMX?

Como lo mencionamos anteriormente, el sistema EcoParq no funciona con el mismo horario en todos los polígonos.

Por ejemplo, en las colonias Benito Juárez (norte y sur), Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Mientras que en Polanco, además de funcionar en el horario antes mencionado, extienden su servicio de los miércoles a sábados hasta las 01:00 del siguiente día.

Y en la Roma e Hipódromo, los funcionan de lunes a miércoles de 8:00 a 20:00 horas, con un horario ampliado de jueves a sábado hasta las 01:00 horas del siguiente día.

Revisa el horario de los parquímetros a los que vas para no llevarte una multa. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
¿Los parquímetros de CDMX funcionan en días feriados?

Si bien no existe una calendario oficial sobre los días de suspensión en el servicio del sistema EcoParq, por lo general, en los que se encuentran enmarcados por la Ley Federal del Trabajo sí se suspende el cobro.

Si vas a salir de paseo a la Ciudad de México en un día de asueto, te recomendamos consultar los medios de comunicación oficial de la Semovi para verificar el horario de operación de los parquímetros.

