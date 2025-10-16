¿Alguna vez has visto el letrero en un estacionamiento público que dice: “No nos hacemos responsables de daños parciales o totales a su auto”? pero eso genera muchas dudas como: ¿para qué pagamos un estacionamiento si, en teoría, no se hacen responsables? Suena ilógico, ¿verdad?

Pues bien, el Congreso de la Ciudad de México ya ha puesto este tema sobre la mesa y ahora planteando supervisar que las regulaciones de los estacionamientos públicos. En Autopistas te contamos los detalles.

Nuevas reglas para los estacionamientos públicos en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México ha solicitado a las 16 alcaldías, a la Secretaría de Movilidad (Semovi) y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) revisar los lineamientos que regulan los estacionamientos públicos, con el objetivo de establecer tarifas justas y garantizar que los establecimientos asuman la responsabilidad si algo le ocurre a tu vehículo.

Aunque hace un par de años ya se habían implementado modificaciones, esta nueva propuesta busca reforzar la supervisión y cumplimiento de la ley. Entre las medidas que ya están en vigor son:

Cobro por fracciones: Cada alcaldía determinará el costo por tiempo de uso del estacionamiento.

Cada alcaldía determinará el costo por tiempo de uso del estacionamiento. Seguro de responsabilidad civil o fianza: En caso de daños, robo o pérdida parcial o total , el estacionamiento deberá contar con un seguro o una fianza que cubra los desperfectos.

En caso de , el estacionamiento o una fianza que cubra los desperfectos. Cobertura asegurada: Bicicletas hasta $51,870 pesos , motocicletas: hasta $207,480 pesos y automóviles: hasta $933,660 pesos

Bicicletas hasta , motocicletas: hasta y automóviles: hasta Supervisión obligatoria: El Congreso de la CDMX verificará que todos los estacionamientos cuenten con un seguro vigente. De no hacerlo, se aplicarán sanciones administrativas conforme a la fracción IV del artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Foto: Unsplash

El problema: muchos estacionamientos no cumplen

Según la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, se estima que 6 de cada 7 estacionamientos públicos en la CDMX operan sin cumplir las normativas.Como operar sin licencia o sin contar con medidas de seguridad, como el seguro obligatorio de responsabilidad civil, dejando a los usuarios totalmente desprotegidos ante cualquier daño o robo.

¿Y qué pasa si el estacionamiento “no se hace responsable”?

Cuando un estacionamiento coloca el letrero de “No nos hacemos responsables”, en realidad está tratando de evadir su obligación legal. La ley establece que sí deben responder por daños o robos ocurridos dentro de sus instalaciones, siempre que el vehículo haya sido entregado bajo resguardo del establecimiento.

Si te ocurre un incidente de este tipo, puedes presentar una queja ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor). La Profeco puede sancionar al establecimiento conforme a la legislación vigente.

