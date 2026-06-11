Minutos antes de la hora asignada, decenas de personas se agrupan afuera del Museo Jumex para ver el arranque de México en el Mundial. Llevan sombrillas negras, hacen sonar cornetas, aplauden y gritan, bajo el Sol que no deja ningún resquicio libre en la explanada.

Hay quienes hicieron largos viajes para estar ahí: los acentos y los idiomas los delatan, desde un extremo en Argentina hasta otro en Oriente. Personas de todas las edades, de todos los orígenes y clases sociales. Son 300 o 400, quizá, distribuidas alrededor de la pantalla, en la calle y en las gradas.

Después, algunos entonan, en voz baja, el Himno Nacional y, cada que algún jugador es presentado, gritan: “México, México”. Igualmente, aplauden al terminar el Himno de Sudáfrica.

Sentado en el suelo, un grupo de niños que porta la camiseta de la Selección Nacional ve la pantalla en silencio, sosteniendo la bandera tricolor entre las manos. Son los padres con sus hijos.

Foto: José Quezada/EL UNIVERSAL.

En los primeros 15 minutos sucede una escena que se repetirá muchas veces: ante lo que es casi un gol, los espectadores gritan hasta quedarse sin aliento. Y tras un momento breve, una pausa emocional, los aficionados enloquecen con la primera anotación.

Lee también Así se vivió el arranque del Mundial de Futbol en el Museo Anahuacalli

[Publicidad]

Un extranjero se acerca a una pareja de pie, que cubre la visión de un grupo en las gradas, y le pide que se mueva, que comprenda que unos cuantos cubren la vista de todos. Pero ellos lo ignoran y siguen de pie, aunque crece el reclamo colectivo: “Que se sienten”, “Que se vayan”, gritan.

Pequeños grupos agitan abanicos y responden con sombrillas a un ambiente abrasador. Tras la primera falta, la multitud aplaude y, a ratos, por imposible que parezca, se queda tranquila y sólo observa.

Trabajadores con chalecos naranja y cascos amarillos, adolescentes y jóvenes con camisetas deportivas, miran atentos e imperturbables desde la calle.

[Publicidad]

Mientras, Sudáfrica se debilita y cualquier pequeña ventaja que toma México, cualquier tentativa y posible anotación, son celebrados.

Lee también Tiros de esquina: El césped insomne

Desde el balcón del Museo Jumex también hay quienes celebran. La imagen general es una estampa verde, una multitud verde. Y un hombre lleva, incluso, una peluca con los colores de la bandera nacional. Hombres con máscaras de luchador o que usan la bandera para esconderse del Sol.

[Publicidad]

La afición se lamenta. Ya van tres o cuatro goles no logrados. Un golpe en el poste deja sabor amargo y, en los últimos minutos del primer tiempo, pasa lo mismo. La pantalla reproduce escenas en las que el “Vasco” Aguirre está molesto. La ansiedad explota cada vez que el balón desvía su trayectoria y deja la promesa de una victoria más.

El segundo tiempo empieza con otro intento de gol. Es inmediato. La afición vuelve a gritar. Ahora hay menos personas o tardan más en ir acoplándose. La historia se repite, intento tras intento, promesa tras promesa. Pero hay una tarjeta roja y los espectadores sacan su celular para grabar. Y el partido sigue así, entre tentativas.

La respuesta de la afición es equivalente a la intensidad del partido: hay menos entusiasmo. La afición está dispersa. Con la entrada de Gilberto Mora ovacionan y el ánimo empieza a recuperarse.

[Publicidad]

Lee también Siete picassos saldrán a subasta en Londres por un valor de 30 millones de euros

Al grito de “México, México”, la afición celebra el segundo gol de la Selección Nacional. Tres o cuatro veces hace la ola, canta el “Cielito lindo”, toca cornetas. Con el cambio de Quiñones aplauden y Sudáfrica juega cada vez más sucio. A Themba Zwane le ponen la tarjeta roja y el público, desde la explanada, lo aplaude.

En los últimos minutos se acerca la lluvia. Gotas de agua sucia y gruesa que deja caer un cielo frío. “Aguanta, Tláloc”, grita alguien ante las primeras gotas.

[Publicidad]

La gente grita: “México, México”. Y el cielo parece no soportar más. El tiempo se cumple y la voz del comentarista resuena desde los amplificadores: con esta victoria, México salda su enfrentamiento contra Sudáfrica de hace 16 años.

Desde la explanada del museo, salvando la lluvia, decenas de personas celebran el triunfo de México y se dispersan sobre la avenida y a lo largo de las vías del tren.

Lee también Arqueólogos lanzan ultimátum; piden diálogo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza

[Publicidad]