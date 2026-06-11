Pese a las afectaciones viales por distintas movilizaciones y cierres en la zona sur de la capital, el Museo Anahuacalli (Museo 150, Coyoacán) recibió a cientos de visitantes que disfrutaron el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido animado que parece marcar lo que será el resto del encuentro mundialista en México, Canadá y Estados Unidos.

Desde las 11 horas, cientos de aficionados llegaron a pie o en automóvil al recinto que, desde semanas antes, se preparó para proyectar el partido y ofrecer a los visitantes una experiencia agradable y cómoda.

Los ánimos se encendiero desde el mediodía, donde los asistentes disfrutaron de la inauguración oficial de la Copa Mundial, al ritmo de Maná y artistas como J Balvin, Shakira y Belinda.

Foto: Cristopher Cabello/EL UNIVERSAL.

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El Museo Anahuacalli ofreció entrada gratuita al partido, pero mantuvo a la venta comida y bebida para disfrutar del evento; desde poco después del mediodía las largas filas para comprar cerveza y tacos se mantuvieron durante todo el juego.

Luego de la inauguración, la directora del recinto, María Teresa Moya, ofreció unas palabras a los asistentes, y señaló que el museo transmitirá todos los partidos de la selección mexicana.

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La afición responde al llamado del Tri

Cerca de la 1 de la tarde, los aficionados ya esperaban sentados en medio de la explanada principal el inicio del partido. Cuando se entonó el Himno Nacional, el museo hizo eco, ya que centenas de asistentes entonaron el himno a la espera de que iniciara el juego.

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Una vez arrancó el partido, el ambiente cambió: más de uno observaba fijamente la pantalla, celebrando los movimientos de la Selección Mexicana, gritando y aplaudiendo.

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Fue hasta el minuto 9, cuando el centrodelantero Julián Quiñones anotó el primer gol. En ese momento, todo el recinto gritó y celebró la anotación. El ambiente se hizo más festivo y los aficionados continuaron disfrutando del juego.

Foto: Cristopher Cabello/EL UNIVERSAL.

Luego de varias jugadas y posibles anotaciones, llegó el medio tiempo. En ese momento, los aficionados aprovecharon para ir al sanitario, comprar más cervezas o tacos y para refugiarse un momento en la sombra, ya que la transmisión fue en el patio y no había techumbre para protegerse del calor.

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El clímax del juego llegó con el gol del delantero Raúl Jiménez, lo que dejó el marcador 2-0. Casi al final del partido, la tarjeta roja de César Montés molestó a más de un aficionado, pero minutos después concluyó el juego, dejando a la selección nacional como la ganadora de este primer juego.