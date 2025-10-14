Saber la cantidad de gasolina que gasta tu auto, así como su rendimiento por kilómetro recorrido, puede ayudarte a planear tus gastos, un viaje o simplemente medir si se está aprovechando bien el combustible.

Los expertos mencionan que, si bien no es posible establecer una cantidad estándar para todos los vehículos, sí es posible calcular un promedio de gasto. En Autopistas te compartimos el dato.

Este es el promedio de gasto de gasolina por kilómetro. Foto: Pexels

¿Cuánto rinde un litro de gasolina por kilómetro?

La empresa dedicada a la compra-venta de autos Kavak y la aseguradora Miituo coinciden en que los autos compactos pueden consumir de 10 a 12 kilómetros por litro de gasolina.

Sin embargo, Volkswagen puntualiza que este promedio puede variar en el tipo de terreno donde se conduce. Por ejemplo, en ciudad sube de los 15 a 20 kilómetros por litro de combustible.

Mientras que en trayectos donde se requieren velocidades bajas, el consumo de combustible baja de 5 a 10 kilómetros por cada litros. Sin duda, esto se traduce como un ahorro económico.

Los expertos también señalan que el rendimiento puede variar por el tipo de auto, el modo de conducción y hasta el clima.

Por lo general, los ambientes cálidos hacen que el motor trabaje más y también incrementan el uso del aire acondicionado, lo que hace que el auto utilice mayores cantidades de combustible.

¿Cómo calcular el rendimiento de gasolina de un auto?

Un método para saber de manera precisa el rendimiento de gasolina es revisando las especificaciones del fabricante del auto.

A continuación, te presentamos un ejercicio con algunos de los autos más vendidos de México, según datos de Kavak, y su rendimiento en diferentes espacios de conducción:

Nissan Versa: En ciudad es capaz de recorrer entre 16 km y 18.5 por cada litro de gasolina; mientras que en carretera ofrece 24,95 km por cada litro. Su rendimiento combinado es de hasta 20.94 km por litro.

Chevrolet Aveo: En ciudad ofrece hasta 16.9 km por litro; mientras que en carretera tiene un rendimiento de hasta 27.3 km por cada litro. Su rendimiento combinado es de 20.4 km por litro.

Volkswagen Jetta: Promete hasta 16 km por litro en ciudad; mientras que recorre hasta 23.6 km en carretera. Su rendimiento combinado es de 18.8 km por cada litro de gasolina .

. Chevrolet Onix: Este auto recorre 19.9 km por cada litro en ciudad; mientras que ofrece 31,6 km en carretera. Su rendimiento combinado es de 23.4 km por litro.

El rendimiento de la gasolina varía en los diferentes espacios de conducción. Foto: Pexels

Consejos para calcular el rendimiento de gasolina

Si quieres ser más exacto, un artículo de Ford recomienda emplear el siguiente método:

Llena el tanque de gasolina , teniendo en cuenta su máxima capacidad.

, teniendo en cuenta su máxima capacidad. Anota el kilometraje que marca el auto justo al momento de comenzar a llenarlo.

Al volver a llenar el tanque, calcula cuántos litros se consumieron del total de su capacidad.

Divide los kilómetros recorridos entre la cantidad de litros consumidos y ese será el gasto por kilómetro.

Recuerda que la mejor manera de saber el rendimiento de gasolina de un auto es consultando el manual del usuario. Si no lo tienes, revisa el sitio del fabricante para descargarlo.

