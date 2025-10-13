A pocos meses de celebrar su sexto aniversario en México, CUPRA continúa creciendo su gama con nuevas versiones de acceso para Formentor y León así como una PHEV para Terramar, acompañada de la inauguración de un nuevo CUPRA Garage en Metepec, el más grande de América.

Foto: CUPRA

CUPRA Terramar PHEV

El nuevo CUPRA Terramar Híbrido Conectable marca un paso hacia la electrificación donde combina con un motor 1.5 TSI con propulsión eléctrica derivado de una batería de 25.8 kWh, que generan 272 hp y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.3 segundos, alcanzando

La parte eléctrica le permite recorrer hasta 123 km en modo eléctrico y cargar la batería en 3.5 horas con el wallbox de 7.7 kW que viene incluido.

Conserva el estilo deportivo característico de CUPRA: rines de 20 pulgadas con detalles en cobre, faros Matrix LED, asientos tipo cubo, sistema de sonido Sennheiser y Head-Up Display. Disponible en ocho colores, el nuevo Terramar híbrido tiene un precio de lanzamiento desde $994,900.

Foto: CUPRA

Lee también Así sonará el primer auto eléctrico de Ferrari

CUPRA Formentor y León 190

Las versiones de acceso a la familia CUPRA regresan tras 7 meses de ausencia, ahora con el rediseño que ya conocemos de las motorizaciones más potentes, con formas triangulares como el sello distintivo. En ambos casos, el motor es el 2.0 TSI que genera 190 hp y se asocia a una transmisión DSG de 7 velocidades.

Su diseño incorpora rines de 18 pulgadas, faros Full LED, luz trasera infinita y techo panorámico. Además, suma elementos de confort y seguridad como 7 bolsas de aire, asistente de colisión frontal, detector de cansancio y dirección dinámica.

El CUPRA Formentor 190 tiene un costo de $705,900 mientras que el CUPRA León 190 de $631,900.

Foto: CUPRA

Lee también Nuevo Chevrolet Bolt 2027, en qué cambia

Nuevo CUPRA Garage Metepec

La ofensiva de producto se complementa con la inauguración del CUPRA Garage Metepec, el más grande de América, con 675 metros cuadrados de espacio, siendo el más grande de América Latina y uno de los 10 más grandes a nivel mundial, alcanzando 38 puntos de venta en todo el país.

Foto: CUPRA

Con esta expansión, CUPRA consolida su posición como un referente en el diseño, la deportividad y la movilidad del futuro.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters