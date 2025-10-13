Más Información

ha decidido entrar de lleno a la electrificación y revela detalles de su nuevo proyecto llamado Ferrari Elettrica.

El Ferrari Elettrica promete innovaciones en componentes como el chasis, batería, llantas y motores eléctricos.

La marca italiana promete soluciones ingeniosas e innovadoras a los problemas presentados por la electrificación.

En Autopistas te contamos todo lo que tienes que saber.

Ferrari esperó hasta que la tecnología les permitiera desarrollar algo único. Foto: Ferrari
Ferrari esperó hasta que la tecnología les permitiera desarrollar algo único. Foto: Ferrari

¿Qué es el Ferrari Elettrica?

El Elettrica es el nombre asignado para el primer auto eléctrico que será lanzado por Ferrari.

Fue en el marco del Capital Markets Day cuando la marca italiana decidió presentar el chasis y los componentes listos para producción del nuevo auto.

El Cavallino Rampante promete marcar un hito en la estrategía multienergía de la marca con un enfoque radical e innovador.

En palabras de la propia marca, el desarrollo de un auto eléctrico solo sería llevado a cabo siempre y cuando la tecnología permitiera un rendimiento excepcional y una experiencia de conducción auténtica. menciona que el momento es ahora.

¿Qué avances anunció Ferrari?

Ferrari adelantó varias de las cosas que tendrá el Elettrica entre las que destacan su innovador chasis, ejes y arquitectura, además de la solución que encontraron para los amantes de los sonidos de motor.

En cuanto a la arquitectura del auto, esta presenta voladizos cortos, una posición del auto cerca del eje delantero y una batería completamente integrada en el piso.

En cuanto al chasis, ha incorporado el primer subchasis independiente de su historia en la parte trasera del auto.

Entrando a los ejes del auto, el cavallino rampante ha incorporado dos ejes completamente eléctricos desarrollados y fabricados enteramente por la empresa, cada uno con un par de motores síncronos.

Ferrari se inspiró en el funcionamiento de una guitarra eléctrica para captar los sonidos del motor. Foto: Ferrari
Ferrari se inspiró en el funcionamiento de una guitarra eléctrica para captar los sonidos del motor. Foto: Ferrari

Además, este nuevo chasis incorpora una distancia entre ejes extremadamente corta, inspiración tomada de la berlinetta con motor central-trasero.

En cuanto al sonido del auto, Ferrari decidió no replicar el sonido de un motor de combustión por medio de bocinas, en cambio decidieron resaltar las características de la transmisión eléctrica.

El sonido de este auto no será generado de manera digital, sino que es la expresión directa de todos sus componentes, la marca lo consiguió.

¿Cómo lo harán? Una guitarra eléctrica cuenta con micrófonos, -llamados pastillas-, los cuales captan las vibraciones de las cuerdas de metal y envían la señal a un amplificador para que podamos escuchar el sonido del instrumento.

El Elettrica de Ferrari cuenta con un sensor de alta precisión instalado en la parte trasera del auto el cual capta las frecuencias del motor y posteriormente las amplifica y envía al entorno.

Aún no se sabe con exactitud cuando podremos ver nuevos avances de este auto.

