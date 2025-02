¿Alguna vez imaginaste que el auto más rápido del mundo no sería un Ferrari o un Bugatti? En Autopistas, te contamos cuál es el vehículo más veloz que existe hasta la fecha que ha llegado a México. Además, tuvimos la oportunidad de entrevistar en exclusiva a su creador para conocer de primera mano los detalles de este superdeportivo.

De la mano de Iconic Broker y Grand Chelem, llega por primera vez a México el Rimac Nevera junto al CEO de Grupo Rimac, Mate Rimac. Con tan solo 18 años, Mate ya había creado su primer vehículo eléctrico. Técnicamente, compró un BMW 323i de 1984, en el cual decidió reemplazar su motor de combustión por uno 100% eléctrico que podía generar hasta 600 caballos de fuerza, creando así el Rimac e-M3 con sus propias manos.

El Rimac Nevera es el vehículo más rápido del mundo superando al Aspark Owl y al Tesla Model S Plaid y es capaz de generar 1914 caballos de fuerza,1740 lb-ft, con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 1.81 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 412 km/h, todo esto gracias a sus 4 motores en cada una de las ruedas, un superdeportivo que nació para convertirse en el más rápido del mundo y hoy es una realidad.

Su diseño es muy aerodinámico con colores y luces que lo distinguen de cualquier otro vehículo, que tal vez nos recuerda a los autos que aparecen en los videojuegos, sin embargo eso no le quita que a simple vista se perciba como un vehículo futurista.

Rimac no nació con la intención de fabricar un auto ecológico o ahorrador. Su principal objetivo fue crear el automóvil más poderoso del mundo.

Entrevista exclusiva con Mate Rimac

¿Qué es lo que más te gusta del Rimac Nevera?

Ha sido un proceso lleno de dificultades y esfuerzo, pero este auto es mi orgullo. Pasé entre seis y siete años de mi vida desarrollándolo día y noche, enfrentando muchos desafíos y momentos difíciles. Cuando veo el automóvil, veo una montaña de trabajo, sudor y lágrimas.

Lo que más me fascina de este proceso es cómo todo comienza como una idea en la mente de alguien. Al principio, no hay nada, absolutamente nada. Luego, comienzas a trabajar en ello, otras personas te ayudan, se invierte una gran cantidad de dinero y, al final, te sientas dentro de algo que antes no existía. Estás rodeado de piezas hechas de fibra de carbono, aluminio, cobre… y funciona, se mueve. Por esto y más, es increíblemente rápido. Tiene casi 2000 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km/h en solo 1.8 segundos. Todo eso sucede porque alguien tuvo una idea y la llevó a la realidad.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia al conducirlo?

Diría que la mejor experiencia es cuando me detengo en un semáforo y soy el primero en la fila. Me gusta activar el Launch Control y esperar a que la luz verde se encienda. Acelero y, cuando los demás conductores apenas están comenzando a moverse, yo ya estoy en el siguiente semáforo. Es una sensación increíble, como si me teletransportara.

Otra experiencia impresionante es el ‘modo drift’. La forma en que este auto puede derrapar y tomar curvas de manera extrema es simplemente una locura.

¿Cuál es la mejor manera de mantener el auto en buen estado?

No requiere mantenimiento. Diseñamos el auto para que sea prácticamente infalible, de modo que, sin importar lo que haga el cliente, no pueda estropearlo. La mejor manera de cuidarlo es usarlo, conducirlo tanto como sea posible. Yo uso el mío todos los días.

¿Y qué es lo que menos te gusta del auto?

Bueno, cuando miro el auto, veo todas las cosas que podríamos haber hecho mejor o de manera diferente. Pero lo que más odio es el daño que se ocasiona por las piedras. Cuando conduces un auto hecho de fibra de carbono, las piedras del camino golpean la carrocería y el ruido se filtra al interior. No logramos aislar la cabina lo suficiente para reducir ese sonido, así que cada impacto se escucha con claridad. Eso es algo que realmente no me gusta del auto.

El Rimac Nevera es la materialización de un sueño y, sin duda, uno de los automóviles más impresionantes de nuestra era.

