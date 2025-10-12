La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lanzó el "Programa de Sustitución de Taxis 2025", iniciativa que busca modernizar el servicio de transporte público individual.

Este programa, publicado el 29 de septiembre en la Gaceta Oficial de la CDMX, ofrece apoyos económicos y financiamiento para que los concesionarios sustituyan sus unidades antiguas por vehículos nuevos, seguros y menos contaminantes.

Taxis de CDMX. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿De qué trata el "Programa de Sustitución de Taxis 2025"?

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, los taxis deben renovarse cada 10 años. Para apoyar a los concesionarios en esta obligación, la Semovi puso en marcha un esquema de incentivos que busca renovar el parque vehicular y mejorar la experiencia de los usuarios.

A través de la iniciativa se puede otorgar un bono de chatarrización de $120 mil pesos para la compra de un vehículo nuevo y $20 mil pesos adicionales si la unidad cuenta con dispositivos de accesibilidad universal.

Además de los apoyos directos, los beneficiarios podrán acceder a créditos automotrices con tasas preferenciales, otorgados por instituciones financieras respaldadas por Nacional Financiera (NAFIN), S.N.C. Dichas facilidades están disponibles para quienes reciban una evaluación crediticia favorable.

El objetivo del programa es que los taxis de la CDMX sean más eficientes, accesibles y seguros, garantizando un servicio de calidad para las más de 500 mil personas que usan este transporte cada día.

¿Cuáles son los requisitos del Programa de Sustitución de Taxis 2025?

Para acceder a los apoyos del Programa de Sustitución de Taxis 2025, los concesionarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente.

CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a dos meses.

Documento de titularidad de la concesión y factura original del vehículo.

Tarjeta de circulación o acta de denuncia por robo o extravío.

Estar al corriente en pagos de revista y tenencias.

Presentar tres fotografías del vehículo a sustituir.

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 3 de noviembre de 2025 en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/sustitucion-2025.

Posteriormente, las unidades nuevas deberán darse de alta en https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=37.

