Vuelven a rugir los motores en Chiapas. Después de una década, el estado abre nuevamente sus puertas a La Carrera Panamericana 2025, una de las competencias automovilísticas más emblemáticas de México y del mundo.

El rally celebra más de siete décadas de historia y por primera vez, se correrá en 8 días consecutivos, del 9 al 16 de octubre, recorriendo más de 4,000 kilómetros a través de 8 estados del país, desde Chiapas hasta Zacatecas.

Fotos: Benito Martínez

Recorrido oficial de la Carrera Panamericana 2025

• Etapa 1: Chiapas – Oaxaca | 578.20 km

• Etapa 2: Oaxaca – Puebla | 530.30 km

• Etapa 3: Puebla – Ciudad de México | 485.69 km

• Etapa 4: Ciudad de México – Querétaro | 542.27 km

• Etapa 5: Querétaro – Morelia | 361.46 km

• Etapa 6: Morelia – Guanajuato | 469.17 km

• Etapa 7: Guanajuato – San Luis Potosí | 388.01 km

• Etapa 8: San Luis Potosí – Zacatecas | 655.76 km

Leer tambiénA quiénes les toca verificación en octubre en CDMX y Edomex

Porsche confirma su participación en la Carrera Panamericana 2025

Además de ser patrocinador oficial, Porsche México participará en esta edición con 3 pilotos en su equipo oficial:

• Fernando “Fercho” Gómez Urquiza, al volante de un Porsche 914-6 GT de 1973, competirá en la categoría Histórica B.

• Diego Cándano, con un 911 R de 1969, motor 2.4 litros, también correrá en la Histórica B.

• Benito Guerra Jr., reconocido piloto mexicano, manejará un 911 RSR de 1983 en la Histórica B Plus.

Fotos: Benito Martínez

Turismo y derrama económica para Chiapas

El regreso de la Carrera Panamericana a Chiapas no solo representa motores, llantas y gasolina; también impulsa el turismo en Chiapas y en los demás estados sede del rally.

Según María Eugenia Culebro, secretaria de Turismo de Chiapas, este evento generará una derrama económica estimada en 60 millones de pesos, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, comercios locales y servicios turísticos.

Además, la carrera pondrá en el mapa a zonas poco exploradas del estado, mostrando al mundo los paisajes naturales y la riqueza cultural de Chiapas.

Categorías participantes en la Carrera Panamericana 2025

En total, 75 autos competirán este año, divididos en categorías, que incluyen:

• Turismo de Producción y Mayor

• Sport Menor y Mayor

• Original Panam

• Histórica A y A Plus

• Histórica B y B Plus

• Histórica C y C Plus

• Porsche Panam

• Autos de Exhibición

Fotos: Benito Martínez

Cada categoría reúne vehículos clásicos y modernos que representan lo mejor del rally histórico y contemporáneo en México.

Este evento no solo impulsa el automovilismo en México, sino también el turismo en Chiapas y el desarrollo económico de cada estado que forma parte de la ruta.

Leer también Se acabó el polarizado: autoridades comienzan a retirarlo de los autos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters