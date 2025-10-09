Más Información
Vuelven a rugir los motores en Chiapas. Después de una década, el estado abre nuevamente sus puertas a La Carrera Panamericana 2025, una de las competencias automovilísticas más emblemáticas de México y del mundo.
El rally celebra más de siete décadas de historia y por primera vez, se correrá en 8 días consecutivos, del 9 al 16 de octubre, recorriendo más de 4,000 kilómetros a través de 8 estados del país, desde Chiapas hasta Zacatecas.
Recorrido oficial de la Carrera Panamericana 2025
• Etapa 1: Chiapas – Oaxaca | 578.20 km
• Etapa 2: Oaxaca – Puebla | 530.30 km
• Etapa 3: Puebla – Ciudad de México | 485.69 km
• Etapa 4: Ciudad de México – Querétaro | 542.27 km
• Etapa 5: Querétaro – Morelia | 361.46 km
• Etapa 6: Morelia – Guanajuato | 469.17 km
• Etapa 7: Guanajuato – San Luis Potosí | 388.01 km
• Etapa 8: San Luis Potosí – Zacatecas | 655.76 km
Porsche confirma su participación en la Carrera Panamericana 2025
Además de ser patrocinador oficial, Porsche México participará en esta edición con 3 pilotos en su equipo oficial:
• Fernando “Fercho” Gómez Urquiza, al volante de un Porsche 914-6 GT de 1973, competirá en la categoría Histórica B.
• Diego Cándano, con un 911 R de 1969, motor 2.4 litros, también correrá en la Histórica B.
• Benito Guerra Jr., reconocido piloto mexicano, manejará un 911 RSR de 1983 en la Histórica B Plus.
Turismo y derrama económica para Chiapas
El regreso de la Carrera Panamericana a Chiapas no solo representa motores, llantas y gasolina; también impulsa el turismo en Chiapas y en los demás estados sede del rally.
Según María Eugenia Culebro, secretaria de Turismo de Chiapas, este evento generará una derrama económica estimada en 60 millones de pesos, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes, comercios locales y servicios turísticos.
Además, la carrera pondrá en el mapa a zonas poco exploradas del estado, mostrando al mundo los paisajes naturales y la riqueza cultural de Chiapas.
Categorías participantes en la Carrera Panamericana 2025
En total, 75 autos competirán este año, divididos en categorías, que incluyen:
• Turismo de Producción y Mayor
• Sport Menor y Mayor
• Original Panam
• Histórica A y A Plus
• Histórica B y B Plus
• Histórica C y C Plus
• Porsche Panam
• Autos de Exhibición
Cada categoría reúne vehículos clásicos y modernos que representan lo mejor del rally histórico y contemporáneo en México.
Este evento no solo impulsa el automovilismo en México, sino también el turismo en Chiapas y el desarrollo económico de cada estado que forma parte de la ruta.
