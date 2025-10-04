Como cada mes, avanza el programa de verificación vehicular en la Ciudad de México y Estado de México. Si te toca realizar este trámite durante octubre, es importante que conozcas el calendario para no llevarte una multa. En Autopistas te lo compartimos.

La verificación vehicular tiene por objetivo regular las emisiones de contaminantes en el Valle de México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿La verificación vehicular es obligatoria?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), el programa de verificación vehicular busca controlar las emisiones contaminantes de los vehículos automotores matriculados en el Estado de México y en la Ciudad de México.

Es un trámite obligatorio para la mayoría de los automóviles, pues los tractores agrícolas, la maquinaría dedicada a las industrias de la construcción y mineras, vehículos eléctricos, vehículos híbridos categoría I y II, así como vehículos con matrícula de auto antiguo están exentos.

¿Quiénes deben realizar la verificación vehicular en octubre 2025?

En el Estado de México tendrán que realizar la verificación vehicular los autos con engomado rojo y cuya placa termine en 3 o 4, teniendo como fecha límite el 31 de octubre de 2025.

De igual manera, desde principios de este mes ya pueden hacer el mismo proceso los vehículos que cuenten con engomado verde y terminación de placa 1 o 2, teniendo como fecha límite del 29 de noviembre de 2025.

Calendario de verificación vehicular en Edomex. Foto: Secretaría de Medio Ambiente

Por otra parte, en la Ciudad de México la primera parte del calendario se mantiene igual que en el Edomex.

Los vehículos con engomado rojo y últimos dígitos de placa 3 o 4 ya pueden realizar la verificación, teniendo como fecha límite del 31 de octubre de 2025.

Sin embargo, para los autos con engomado verde y últimos dígitos de placa 1 o 2, la fecha límite es el 30 de noviembre de 2025.

Calendario de verificación vehicular en CDMX. Foto: Secretaría de Medio Ambiente

¿Cuál es la multa por no hacer la verificación vehicular?

En la Ciudad de México, la multa por verificación extemporánea corresponde a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $2,262.

Mientras que en el Estado de México, la multa por no hacer la verificación vehicular es de 30 veces la UMA, lo que equivale a $3,394.

Vale la pena mencionar que en el Estado de México, habrá condonación de la mula al 100% cumpliendo los siguientes requisitos:

Los interesados deberán cubrir el monto de la verificación del segundo semestre de 2025.

Después tendrán que acudir a una cita para hacer la verificación conforme se indica en el calendario.

