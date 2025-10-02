Los vidrios polarizados son muy populares entre los automovilistas en México. No solo aportan personalidad a nuestros autos, sino que también brindan privacidad a los pasajeros y ofrecen protección contra los rayos solares. Sin embargo, su uso está sujeto a restricciones legales, y recientemente se ha iniciado una campaña para retirarlos en Michoacán.

¡Inicia la campaña de retiro de polarizados en Zacapu!

A través de las redes sociales oficiales, el municipio de Zacapu, Michoacán, anunció que comenzará la campaña de retiro de vidrios polarizados en vehículos particulares y oficiales. De hecho, el retiro inició desde las patrullas de seguridad pública.

Raúl Fuentes Rodríguez, director de Seguridad Pública Municipal, informó en un video que, por instrucciones de la presidenta Monica Valdez, esta medida se llevará a cabo en coordinación con Seguridad Vial y Tránsito Municipal. La acción se fundamenta en:

Artículo 465 del Reglamento de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán .

. Artículo 22, fracción 10, del Reglamento Municipal de Zacapu.

El objetivo principal es garantizar la seguridad de las familias zacapenses, ya que los vidrios polarizados en exceso dificultan la visibilidad y pueden usarse para fines ilícitos.

¿Cómo es el proceso para retirar los vidrios polarizados?

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el procedimiento es el siguiente:

Revisión del vehículo: oficiales de tránsito detienen a los conductores con cristales polarizados para verificar el nivel de oscurecimiento. Comprobación del límite permitido: se pide al conductor subir los vidrios para medir la transparencia. Retiro inmediato del polarizado: si el polarizado excede el límite legal, los oficiales retiran la película en el lugar con herramientas como navajas.

¿El retiro de polarizados también aplica en la CDMX?

En la Ciudad de México, el uso de vidrios polarizados también está regulado. Según el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, se prohíbe instalar películas de control solar en vidrios laterales o traseros con un oscurecimiento mayor al 20%.

La única excepción es cuando el conductor presente una justificación médica, debidamente acreditada ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y registrada en la tarjeta de circulación.

Por el momento, la campaña de retiro de polarizados solo aplica en Michoacán. En la CDMX no se ha emitido un comunicado similar, aunque no se descarta que en el futuro se pueda implementar.

